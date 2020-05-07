Кокаїн - Жадан і Собаки выпустили новый трешовый клип об Украине

Жадан і Собаки представили новый провокационный клип Кокаїн, видео для которого было взято из видео встреч политических деятелей.
Жадан і Собаки записали очередной клип - Кокаїн, в котором видео стало черно-белым, а на нем - знакомые нам политики, у которых стратегические для распознавания части тела зацензуреные.
"Дорогі брати і сестри. Пропонуємо вашій увазі наш новий трек. Хай у ці неспокійні дні тиші та самоізоляції добрі духи рок-н-ролу дадуть вам сили та впевненості в завтрашньому дні. Пам'ятайте, що всі негаразди минають, а з нами лишаються наші віра, надія, любов та шкідливі звички", - прокомментировали новую песню члены группы.
По сюжету, в Украину прибывает два самолета с колумбийским кокаином, который делят между министерствами и депутатами.
Причем, в тексте есть намеки на некоторых депутатов, которые уже попадали в скандалы с запрещенными веществами.
Жадан і Собаки - Кокаїн смотреть онлайн новый клип:
Жадан і Собаки - Кокаїн текст песни
[Куплет 1]
Багата Україна на ресурси і таланти
Але наші проблеми нам самим не подолати.
Від наших проблем у святителів депресія,
Підвищена агресія, стреси і рецесія.
Наші проблеми нецікаві вже нікому,
Від наших проблем Сатана впадає в кому.
Але Бог завіз гуманітарку в Україну -
Два лайнери нового дорогого кокаїну.
[Припев]
Єднайтесь пролетарії об’єднаних країн,
Серйощні люди підігнали кокаїн!
Нарешті МВФ перетерли із КабМіном
В борисполі сідає два борти із кокаїном. (2р)
[Куплет 2]
Прямо в терміналі ми ділили кокаїн
Нас багато, кокаїн у нас один.
Але вистачить на всіх шарового кокаїну,
Головне, для початку щось відсипати Мінфіну.
Головне врахувати МЗС і МВС –
Це вони споряджали у дорогу стюардес,
Тонну ОМОНу, на цивільну оборону,
І Добкіну Дімону передати за колону.
[Припев 2р]
[Куплет 3]
Нарешті розберемось із боргом кредиторським
Щось дамо конторським, решту прокурорським.
Щось мажоритарникам, щось по комітетам,
Хотіли опозиції лишити, але де там.
Впевнено підіймається з руїн –
У кожну хату колумбійський кокаїн
За вашу і нашу перемогу і свободу
Правда, х*й щось лишилось трудовому народу.
[Припев 2р]