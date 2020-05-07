Кокаїн - Жадан і Собаки выпустили новый трешовый клип об Украине

Жадан і Собаки - Кокаїн / Жадан і Собаки

Жадан і Собаки записали очередной клип - Кокаїн, в котором видео стало черно-белым, а на нем - знакомые нам политики, у которых стратегические для распознавания части тела зацензуреные.

"Дорогі брати і сестри. Пропонуємо вашій увазі наш новий трек. Хай у ці неспокійні дні тиші та самоізоляції добрі духи рок-н-ролу дадуть вам сили та впевненості в завтрашньому дні. Пам'ятайте, що всі негаразди минають, а з нами лишаються наші віра, надія, любов та шкідливі звички", - прокомментировали новую песню члены группы.

По сюжету, в Украину прибывает два самолета с колумбийским кокаином, который делят между министерствами и депутатами.

Причем, в тексте есть намеки на некоторых депутатов, которые уже попадали в скандалы с запрещенными веществами.

Жадан і Собаки - Кокаїн смотреть онлайн новый клип:

Жадан і Собаки - Кокаїн текст песни

[Куплет 1]

Багата Україна на ресурси і таланти

Але наші проблеми нам самим не подолати.

Від наших проблем у святителів депресія,

Підвищена агресія, стреси і рецесія.

Наші проблеми нецікаві вже нікому,

Від наших проблем Сатана впадає в кому.

Але Бог завіз гуманітарку в Україну -

Два лайнери нового дорогого кокаїну.

[Припев]

Єднайтесь пролетарії об’єднаних країн,

Серйощні люди підігнали кокаїн!

Нарешті МВФ перетерли із КабМіном

В борисполі сідає два борти із кокаїном. (2р)

[Куплет 2]

Прямо в терміналі ми ділили кокаїн

Нас багато, кокаїн у нас один.

Але вистачить на всіх шарового кокаїну,

Головне, для початку щось відсипати Мінфіну.

Головне врахувати МЗС і МВС –

Це вони споряджали у дорогу стюардес,

Тонну ОМОНу, на цивільну оборону,

І Добкіну Дімону передати за колону.

[Припев 2р]

[Куплет 3]

Нарешті розберемось із боргом кредиторським

Щось дамо конторським, решту прокурорським.

Щось мажоритарникам, щось по комітетам,

Хотіли опозиції лишити, але де там.

Впевнено підіймається з руїн –

У кожну хату колумбійський кокаїн

За вашу і нашу перемогу і свободу

Правда, х*й щось лишилось трудовому народу.

[Припев 2р]