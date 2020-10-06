"Наср*л в чебупели": Моргенштерн поиздевался над Тимати и получил ответ

Morgenshtern и Тимати - El Problema / кадр из клипа

Российский рэпер Моргенштерн записал вместе со Славой Мэрлоу видео о том, что для битов новой песни El Problema с Тимати они записали газы Алишера.

На видео они показали, как именно это все делается, пишет сам Моргенштерн в Instagram.

"Главная ТАЙНА Трека El Problema... Осторожно - Шок контент. Разоблачение уже на ютуб канале SLAVA MARLOW", - пишет он.

Кроме того, Алишер не удержался, и записал провокационное сторис.

"Я пернул всей стране в уши" - подписался певец.

Меж тем, Тимати, которого развеселило заявление коллеги, пообещал "добраться до него".

"Дорогие друзья, я видел ролик Славы и Моргенштерна, сегодня мне не до них. Но завтра когда я прилечу из Грозного, я до них доберусь", - написал он в Instagram.

Меж тем, в комментариях под видео над Моргенштерном уже начали шутить - говорят, что это просто для хайпа.

"Если бы не ноунейм, Слава был бы Моргенштерном", "МНЕ КАЖЕТСЯ, что КАЖДАЯ ПЕСНЯ Моргенштерна - это ПЕРДЁЖ с ПОДЛИВОЙ, а не только El Problema". "Видно же, что на**ка)) в этот раз, как в Гарри Поттере - шалость НЕ удалась))", "Не удивлюсь, если Тимати в ответ выпустит разоблачение, где наср*л в чебупели, которые ел Моргенштерн в клипе...", "Почему никто найти не может звук этого пердежа? Очередная тема хайпануть на пустом месте"

Между тем, El Problema за пару недель уже набрал более 34 миллионов просмотров.

Моргенштерн и Слава Мэрлоу записали газы рэпера для клипа:

Ранее Главред писал, что для съемок клипа El Problema Тимати и Алишер провели трудные переговоры.