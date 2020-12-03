Наташа Королева уехала от Тарзана отдохнуть после скандала

Наташа Королева / Instagram

Наташа Королева показала фото с отдыха в Африке и рассказала о том, что в конце года отправилась в одиночный отдых, чтобы твлечься от проблем и скандалов, а также семейных несогласий.

Королева показала несколько фото в своем Instagram, отметив, что живет у туземцев и общается с ними на суахили.

"Признание! Я решила провести эксперимент — бросить всё, и уехать из Москвы на остров. Одна, без всех, без цивилизации — и пожить в племени аборигенов. Попробовать выжить в дикой природе, чтобы обнулиться и очиститься от тяжелого груза 2020 года, чтобы найти новые смыслы, найти новые силы жить и любить эту жизнь. Читайте такжеЛюбовницы Тарзана ограбили Наташу Королеву на миллионы - СМИИменно здесь, вдали от привычного комфорта, вдали от неискренности и ложных ценностей я чувствую, как снова становлюсь собой — сильной Наташей, которая со всем справится. Я очень устала от 2020 года, который перевернул наши жизни вверх дном. Устала от сфабрикованных скандалов, предательств "друзей", ошибок близких. Этот год жестоко ударил по мне и моей семье. Он устроил проверку моим отношениям с мужем, моим вере и силе духа. Я не хочу, чтобы в моей памяти этот год запомнился негативом и пожирал меня бессонными ночами. Я поняла, что мне нужна глобальная перезагрузка — и она только начинается...", - объявила звезда.

На одном из фото она позирует в окружении своих новых друзей в свободном красном платье на берегу прямо на пляже, а на втором снимке королева снимает себя сама крупным планом в купальнике, лежа на пляже.

Наташа Королева / Instagram

Наташа Королева / Instagram

Однако, поклонники поставили под вопрос то, что Королева поехала сама.

"одно разочарование в Королевой у меня", "Тарзан наверное дома остался, наказан за плохое поведение", "Выкладывал фото с отдыха из Танзании", "Шутка пиара", "дурачат нас они своими постами, очередной пиар провели", пишут в комментариях.

Если проверит профиль Тарзана, то на фото, которое он выложил 29 ноября он также находится в Африке.

"Я улетел , но обещал вернуться...", - написал он.

Сергей Глушко / Instagram

При этом неясно - архивное это фото, или пара отдыхает вместе, или по отдельности, но в одном месте.