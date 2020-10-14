"Настя суррогат": Наташа Королева откровенно рассказала о любовнице Тарзана

Королева и Тразан - певица высказалась о Шульженко и видео в ванной / Instagram

Российская певица Наташа Королева призналась, что любовница Тарзана Анастасия Шульженко, которая якобы беременная от него, действительно должна была стать суррогатной матерью для звездной пары.

При этом инициатива, со слов певицы, исходила от самой Шульженко.

"Какое-то время назад она подошла к Сереже после выступления в Тарзан-шоу с предложением услуг в качестве суррогатной матери. Мол, готова выносить ребенка семейной паре. В его телефоне она так и записана "Настя суррогат", – в интервью для журнала Караван историй рассказала певица.

В квартиру к ним с Тарзаном девушку пригласила сама Королева. Но Шульженко "долго динамила со встречей", а потом и вовсе в переписке с Тарзаном "стала флиртовать и вообще клеиться".

И хотя сам Тарзан признал измену – Королева считает инцидент "подставой", так как ее мужу что-то подсыпали в чай.

"Целью был не секс, а компромат и монетизация всей истории. Это и произошло", – заявила Королева.

Напомним, что в сети уже давно ходят слухи о том, что во время отсутствия Наташи Королевой Тарзан изменил ей, а его любовницы вынесли из дома добра на миллионы рублей.

Потом появилась информация, что якобы любовница беременна от Тарзана - они слила часть видео с ним в телеграм-каналы.

После этого Тарзан и Наташа Королева объявили, что будут судиться за публикацию материалов по этом деле в сети и СМИ, потребовали прекратить распространение слухов и пообещали сами сообщать достоверную информацию.

Анастасия Шульженко и Тарзан - видео в ванной