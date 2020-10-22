Раскрылась ложь Кристины Асмус дочке о Гарике Харламове

Кристина Асмус / Instagram

Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись и не живут вместе. Они уже решили, что дочь останется с Асмус, а Харламов снял квартиру недалеко от них в Москве. Однако со временем всплыла новая инфломация об их разводе.

Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус не знает о разводе родителей, пишет телеграм-канал "Звездач".

Журналисты указали, что Харламов и Асмус решили, что их наследница Настя еще слишком маленькая, и она не сможет пережить расставание родителей, а потом жить нормальной жизнью. Поэтому Гарик и Кристина предпочли рассказать дочери об их разрыве чуть позже.

"Мы попытаемся сделать так, чтобы не ударить по психике ребенка. Мне самому было 9 лет и папа уехал в Штаты, а мама осталась со мной. Я сам из семьи, которая развелась", — объяснил свое решение Харламов.

Напомним, что до этого больная коронавирусом Кристина Асмус призналась, что дочь осталась жить с ней - Кристина "самоизолировалась" в своей комнате, и "не подходит" близко к дочери.