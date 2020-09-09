Телеведущую тревел-шоу напоили кофе из фекалий

кофе / Reuters

Анна Олицкая, ведущая реалити У кого больше?, попробовала на Бали особую разновидность кофе - из фекалий меховых животных. В рамках выпуска шоу, она была вынуждена устроиться на ферму по производству специальных кофейных зерен на Бали.

По условиям шоу, соревнующиеся телеведущие должны были найти экзотические работы с высокой оплатой, и потом сравнить свои доходы - у кого меньше денег, тот выполняет "наказание".

Отправляясь в экзотические страны Азии и Африки, Анна Олицкая ожидала не самые приятные способы заработка. Но и подумать не могла, что будет убирать фекалии на специальной ферме.

Любителям кофе известно, что особая гордость балийцев – копи лувак – разновидность кофе, который ферментируется в желудках меховых животных.

Кофе из фекалий / Новій канал

"Мусанги или, как их называют местные, луваки поедают спелые плоды кофейного дерева. Те в их желудках ферментируются и выходят вместе с пометом. А люди уже собирают эти фекалии, выбирают из них зерна, обрабатывают и заваривают", - объяснила систему она.Читайте такжеТОП-5 причин смотреть реалити-шоу "У кого больше?"

На Бали Анна Олицкая, собственно, и занималась тем, что собирала в лесу фекалии мусангов. Запах фекалий ей понравился, а вот кофе, по словам телеведущей отдавал привкусом фекалий.

Копи лувак – один из самых дорогих сортов. Поэтому на Бали за чашку такого кофе придется отдать 100 тысяч рупий, что на гривны выходит 180.

Но достаточной ли была зарплата Анны Олицкой, и не пришлось ли ей после работы с фекалиями еще и выполнять наказание?

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