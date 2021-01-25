Топ модель по-украински: что значит псевдоним Сони Плакидюк

Соня Плакидюк / пресс-служба

Соня Плакидюк славится неиссякаемым креативом и безумными с первого взгаляда идеями. На шоу Супер Топ-модель по-украински на Новом канале зрители убедились, что каждое ее движение, каждый образ, каждая фраза не похожи на то, что делают другие люди. С креативом Соня подошла и к выбору своего никнейма — moi sofism, смысл которого многие не понимают, и даже не знают, как правильно произносить слова.

Во время общения с Сергеем Никитюком на шоу "Предметка" Соня Плакидюк рассказала, что ее псевдоним произносится не как "мой софизм". Правильное прочтение - "муа софизм".Читайте такжеСупер Топ-модель по-украински 2020: как прошел финал 21-12-2020

Маленькая Соня в 14 лет любила все французское, но своя фамилия ей не очень нравилась, поэтому она решила придумать что-то необычное, запоминающийся ник, который можно было использовать на специализированных сайтах для фотографов и в качестве вотермарки.

"Мне всегда нравилось, что софисты использовали игру слов как оружие и могли ложным умозаключением завернуть любую мысль. К тому же, Соня и софизм - созвучные слова, - объяснила Соня.

Частино создание никнейма было спровоцировано незнанием французского.

"Я не очень хорошо знала французский язык, поэтому мне казалось, что конструкция moi sofism означает "я - софизм". Позже узнала, что там должно быть другое склонение - je suis sofism, но менять псевдоним было поздно".

Ошибка в формулировке пошла Плакидюк только на пользу - ей удалось создать уникальный псевдоним, по которому ее узнает вся страна.

Соня Плакидюк / Instagram

"Мне даже повезло, что этой конструкции не существовало в грамотном французском языке, можно сказать, я с нуля создала бренд. И не было никаких проблем с регистрацией сайта и торговой марки moi sofism", - добавила Соня.

Напомним, что пост-шоу Предметка регулярно выходит на Новом канале - телеведущий Сергей Никитюк проводит интервью с участниками разных проектор Нового канала.