Умер легендарный актер Шон Коннери

Среди самых известных фильмов, где снялся Коннери - "Убийство в Восточном экспрессе", "Неприкасаемые" и "Индиана Джонс и последний крестовый поход".
Умер легендарный Шон Коннери - знаменитый шотландский актер. Символ "бондианы", успешного кинопроекта, который создан на основе романов писателя Яна Флеминга.
О смерти знаменитого актера со ссылкой на семью Коннери сообщило в субботу, 31 октября, издание BBC. Причина смерти пока не известна.
Мировую славу Шон Коннери получил прежде всего благодаря роли Джеймса Бонда сразу в семи фильмах "бондианы".
Всего на его счету - роли в более чем 70 фильмах. Среди самых известных фильмов, где снялся Коннери - "Убийство в Восточном экспрессе", "Неприкасаемые" и "Индиана Джонс и последний крестовый поход".
Его актерская карьера продолжалась несколько десятилетий. Кроме "Оскара", на его счету - две награды BAFTA и три "Золотых глобуса".
В августе Шон Коннери отметил свое 90-летие.
Шон Коннери - фильмография
1962 - Доктор Ноу
1963 - Из России с любовью
1964 - Голдфингер
1965 - Шаровая молния
1967 - Живешь только дважды
1969 - Красная палатка
1983 – Никогда не говори "никогда"
1986 - Имя розы
1987 – Неприкасаемые
1989 – Индиана Джонс и последний крестовый поход
1995 – Первый рыцарь
1996 – Скала
1999 – Западня
2000 - Найти Форрестера
2003 – Лига выдающихся джентльменов