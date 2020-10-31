Умер легендарный актер Шон Коннери

Шон Коннери умер / wikipedia.org

Умер легендарный Шон Коннери - знаменитый шотландский актер. Символ "бондианы", успешного кинопроекта, который создан на основе романов писателя Яна Флеминга.

О смерти знаменитого актера со ссылкой на семью Коннери сообщило в субботу, 31 октября, издание BBC. Причина смерти пока не известна.

Мировую славу Шон Коннери получил прежде всего благодаря роли Джеймса Бонда сразу в семи фильмах "бондианы".

Всего на его счету - роли в более чем 70 фильмах. Среди самых известных фильмов, где снялся Коннери - "Убийство в Восточном экспрессе", "Неприкасаемые" и "Индиана Джонс и последний крестовый поход".

Его актерская карьера продолжалась несколько десятилетий. Кроме "Оскара", на его счету - две награды BAFTA и три "Золотых глобуса".

В августе Шон Коннери отметил свое 90-летие.

Шон Коннери - фильмография

1962 - Доктор Ноу

1963 - Из России с любовью

1964 - Голдфингер

1965 - Шаровая молния

1967 - Живешь только дважды

1969 - Красная палатка

1983 – Никогда не говори "никогда"

1986 - Имя розы

1987 – Неприкасаемые

1989 – Индиана Джонс и последний крестовый поход

1995 – Первый рыцарь

1996 – Скала

1999 – Западня

2000 - Найти Форрестера

2003 – Лига выдающихся джентльменов