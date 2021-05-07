В Украине продолжается продажа билетов на Моргенштерна вопреки запрету на въезд

Моргенштерн / instagram.com/morgen_shtern

Вначале июня 2021 в Украине запланированы концерты эксцентричного российского репера Моргенштерна. Однако, недавно обновился список артистов из России, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, и Моргенштерн оказался в нем - это значит, что ему запрещен въезд в Украину.

Украинский билетный оператор Контрамарка продолжает продажу билетов на концерты, а нанятый в Украине адвокат готовиться судиться с СБУ и Минкультом.

Как заявил в комментарии ТСН нанятый Моргенштерном украинский адвокат Евген Пронин, решение СБУ якобы незаконно, так как Моргенштерн не высказывал политическую позицию и не выступал в захваченном Россией Крыму.

Представители билетного оператора подтвердили, что продажа билетов будет продолжаться, пока не будет официального подтверждения об отмене концертов.

"Пока не будет официального подтверждения юридического обоснования этому вопросу, концерт будет действующим", - комментирует продажу билетов генеральный директор национального билетного оператора Александр Порядченко.

Между тем журналисты ТСН выяснили, что вопреки продаже билетов, сдать их и получить деньги весьма затруднительно.

Напомним, что Моргенштерн выступал в Украине полтора года назад - во время концерта в Одессе. Он вышел на сцену вопреки трауру в честь погибших во время волнений после захвата Крыма Россией, и назвал ситуацию "показухой".

Ранее Моргенштерн высказался о попадании в черный список Минкульта Украины.