Умер Виктор Проскурин - биография, фильмография и личная жизнь актера

Советский и российский актер Виктор Проскурин умер в 68 лет от продолжительной болезни.
О смерти Виктора Проскурина сообщила его пятая жена Ирина Хонда и российские актеры.
"Дорогие мои, любимые! 30.06.2020 умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг.Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке.Все неожиданно. Как любая смерть.Царствие небесное, мой дорогой...Пусть земля тебе будет пухом...Люблю тебя. Уважаю тебя.Я буду помнить тебя всегда!Спасибо тебе за все.Твоя Хонда", - пишет Хонда.
Виктор Проскурин - биография
Проскурин известен по ролям Геннадия Ляпишева в Большой перемене, купца Василия Вожеватова в фильме Рязанова Жестокий романс, братьев-близнецов Шолто в Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона и многим другим. В 1982 году он получил звание заслуженного артиста, и снимался в кино до 2020 года - вплоть до смерти.
Родился Проскурин в Атбасаре в 1952 году, его отец - этнический казах. Сыграл в пером фильме - Орлята Чапая еще до поступления в театральный ВУЗ. Закончил Щукинское училище, поступив со второго раза. Пошел работать в Театр на таганке, и почти сразу перешелв Московский театр Ленинского комсомола. С 1988 года стал играть в театре имени М. Н. Ермоловой. В штате театра числился с 1990 по 1994 год. В августе 2012 года окончательно покинул театр по собственному желанию, так как около 20 лет не выходил на сцену
Широкую известность он получил благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме Большая перемена. Помимо этого, Проскурин сыграл Василия Вожеватова в фильме Эльдара Рязанова Жестокий романс по мотивам пьесы Александра Островского. Среди других известных его ролей — капитан Александр Блинов из Выйти замуж за капитана, братья-близнецы Шолто в Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона и другие.
Виктор Проскурин - семья
Первая жена — Ольга Васильевна Гаврилюк. С ней у них общая дочь — Александра Проскурина, актриса.
Вторая жена — Татьяна Дербенева (ныне Якобсен), актриса, проживает в Дании (Копенгаген).
Третья жена — Светлана Проскурина (Колганова), режиссер.
Четвертая жена — Ирина Смурова, актриса.
Пятая жена — Ирина Хонда.
Виктор Проскурин - авария
В 90-х Виктор Проскурин попал в аварию, и получил сильнейшие травмы, в том числе разрыв печени. в больницу его привезли в реанимацию, но все же смогли спасти. Его третья жена Светлана постоянно была рядом с ним. Пять лет она помогала мужу выкарабкаться, и Виктор выздоровел, хотя долго еще ходил с палочкой.
Однако, уже будучи женатым на Ирине Хонде, Виктор Проскурин заболел раком, с которым успешно боролся - болезнь удалось победить, и наступила ремиссия. Однако, в 2020 году его здоровье серьезно ухудшилось на фоне всемирной пандемии.
Виктор Проскурин - фильмография
- 1968 — Орлята Чапая — чапаевец Витька;
- 1970 — Белорусский вокзал — Петька;
- 1971 — Офицеры — красноармеец в вагоне, эпизод на станции (нет в титрах);
- 1972 — Большая перемена — Геннадий Иванович Ляпишев;
- 1973 — Назначение — Петя;
- 1973 — Двое в пути — Юрка;
- 1975 — Незабытая песня — Петя Улыбка;
- 1975 — Последняя жертва — гусар;
- 1976 — Весенний призыв — рядовой Сергей Владимирович Конов;
- 1976 — Буденовка — дядя Егор Собакин, представитель волостного комитета, дядя Гришки;
- 1976 — 12 стульев (3-я серия) — Коля Калачов;
- 1978 — Поворот — Кобозев, водитель Волги;
- 1978 — Школьный вальс — начальник СМУ;
- 1978 — Шла собака по роялю — авиамеханик Верченко;
- 1978 — Осенние колокола — придворный;
- 1978 — Летняя поездка к морю — немецкий летчик;
- 1978 — Время выбрало нас — Петр Никандрович Молчанов;
- 1979 — Путешествие в другой город — Герман Николаевич Репин;
- 1979 — Задача с тремя неизвестными — Геннадий Потапов (роль озвучена другим актером);
- 1977 — И это все о нем — Борис Маслов;
- 1980 — День возвращения — Вилли;
- 1980 — Однажды двадцать лет спустя — Кирилл Круглов, муж Нади, многодетный отец;
- 1980 — Два долгих гудка в тумане — Вадим Петрович Чекин, директор дворца культуры;
- 1980 — По данным уголовного розыска… — Валентин Червяков, механик с автобазы;
- 1981 — Родительский день (короткометражный) — Николай Алексеевич, отец;
- 1981 — Рожденные бурей — Пшигодский;
- 1981 — Вакансия — Онисим Панфилыч Белогубов;
- 1981 — Кто остался на трубе? (короткометражный);
- 1981 — Единственный мужчина — Дмитрий Михайлович Тимофеев;
- 1982 — День рождения — Виталий Тихонович Деревякин;
- 1982 — Пиковая дама — Германн;
- 1982 — Дом, который построил Свифт — Джек Смит, полисмен;
- 1983 — Военно-полевой роман — Новиков, заместитель председателя исполкома;
- 1983 — Обещаю быть! — физрук Альберт Жмуркин;
- 1983 — Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры — Тадеуш Шолто / Бартоломью Шолто, братья-близнецы;
- 1983 — Взятка. Из блокнота журналиста В. Цветкова — Куров, следователь;
- 1983 — Рядовой Прохоров (короткометражный);
- 1984 — Лев Толстой — Андрей, сын Льва Толстого;
- 1984 — Под чужим именем — офицер контрразведки;
- 1984 — ТАСС уполномочен заявить… — сотрудник КГБ (эпизод у бензоколонки);
- 1984 — Жестокий романс — Василий Данилович Вожеватов, купец;
- 1984 — На миг оглянуться — Борис Житков;
- 1985 — Выйти замуж за капитана — Александр Петрович Блинов, капитан пограничных войск;
- 1985 — Когда становятся взрослыми — Володя Кузнецов;
- 1986 — Дикий ветер — Николай;
- 1986 — Детская площадка — Карпов;
- 1988 — Без мундира — журналист Петр Леонидович Шухов;
- 1988 — Бич Божий — Леонид Ляшенко;
- 1989 — Жизнь Клима Самгина — Антон Никифорович Тагильский, следователь;
- 1990 — Случайный вальс — Виктор Степанович;
- 1990 — Гол в Спасские ворота — Николай Николаевич Романов, председатель Спорткомитета;
- 1990 — Последняя осень — Игорь Дмитриевич Корнеев;
- 1991 — Афганский излом — Симаков, завклубом;
- 1991 — Шкура — Гриша Храпунков / горилла по кличке Ричард;
- 1991 — Семь дней после убийства — Шурик, сосед по даче;
- 1991 — Чокнутые — Иван Иванович Иванов, специалист по переворотам;
- 1991 — Повесть непогашенной луны — Сталин, в титрах — Первый;
- 1992 — Отражение в зеркале — Виктор;
- 1992 — Очень верная жена — Влас Искрин, журналист-международник;
- 1992 — Время вашей жизни — Блик;
- 1992 — Эскадрон / Szwadron — врач;
- 1993 — Польская кухня / Kuchnia polska — генерал Воробьев;
- 1993 — У попа была собака — следователь Олег Иванович Шевцов;
- 1993 — И увидел во сне — Он;
- 1995 — Дорога на край жизни;
- 1996 — Карьера Артуро Уи. Новая версия — Эмануэле Гири, гангстер;
- 1998 — Убить лицедея — Гриша Попов, театральный актер;
- 1999 — Очаровательные негодники;
- 2000 — Дальнобойщики — Скворцов;
- 2000 — Два товарища — Сергей Важенин, отец Валеры;
- 2000 — Любовь.ru — Атаманчик;
- 2001 — Игры в подкидного — Земляника;
- 2001 — Кобра — Сергей Страхов;
- 2003 — Чистые ключи — Николай Потапович, фельдшер;
- 2003 — Приключения мага — Угаров и его двойник;
- 2003 — Замыслил я побег — отец Олега;
- 2003 — Желанная — Евгений Кондратьевич Сердюк, следователь;
- 2003 — День хомячка — Александр Степанович Казарезов;
- 2004 — Против течения — Семен;
- 2004 — Усадьба — писатель;
- 2004 — Место под солнцем — Бориска;
- 2005 — Человек войны — Семин, майор госбезопасности;
- 2005 — Персона нон грата — бандит по кличке Монгол;
- 2005 — Сыщики (Ледяное пламя) — Роман Вишняков, начальник страховой компании;
- 2005 — Ой, мороз, мороз! — начальник колонии;
- 2005 — Короткое дыхание — отец;
- 2006 — Кинофестиваль, или Портвейн Эйзенштейна — генерал, начальник 2-го Главного управления КГБ / его дед;
- 2006 — Вызов (фильм И раб, и царь) — Григорий Аркадьевич Перескоков, местный бизнесмен в законе;
- 2007 — Если ты меня слышишь — бомж;
- 2007 — Ты меня слышишь? — бомж;
- 2007 — 2011 — Час Волкова — Грач, уфолог;
- 2007 — Куратор;
- 2008 — Срочно в номер 2 — врач Игорь Сергеевич Волоков;
- 2008 — Автобус — Валерий Петрович;
- 2009 — И была война — капитан Афанасьев (озвучание — Александр Андриенко);
- 2010 — Черчилль (фильм Смертельная роль) — Дмитрий Степанович Могдановский, актер;
- 2010 — Грозное время — новгородский боярин;
- 2011 — Фарфоровая свадьба — Михаил Николаевич Утешин, отец Нины;
- 2012 — Лесник 3 — Фомич;
- 2012 — Топтуны — Бессмертный, вор в законе;
- 2013 — Гагарин. Первый в космосе — Алексей Иванович Гагарин, отец Юрия;
- 2013 — Бессонница — Олег, адвокат Ивлевой;
- 2013 — Истребители — дед Трофим;
- 2014 — Скорый Москва — Россия — военный летчик;
- 2014 — Царевна Лягушкина — Илья Ильич Лягушкин, отец Насти;
- 2015 — А зори здесь тихие... — Макарыч, почтальон;
- 2015 — Вакантна жизнь шеф-повара — комик;
- 2015 — Власик. Тень Сталина — старик Николай Угодник;
- 2016 — Ищейка — Михаил Сергеевич Соколов, полковник спецназа в отставке;
- 2016 — Наше счастливое завтра — дядя Коля;
- 2017 — Легенда о Коловрате — священник;
- 2017 — Грааль — хранитель собора;
- 2018 — Хор — Саранчук;
- 2019 — Фантом — Олег Кульчицкий;
- 2020 — Черное море — Панин, профессор;
Телеспектакли:
- 1978 — Парень из нашего города по пьесе К. Симонова — Сергей Луконин;
- 1988 — Диктатура совести — генерал Карбышев;
Озвучивание:
- 1978 — Сибириада — Родион Климентов (роль Михаила Кононова);
- 1986 — Тройной прыжок Пантеры — капитан Арас Кадыров (роль Абдрашита Абдрахманова);
- 1992 — Чтобы выжить — Джафар (роль Александра Розенбаума);
Озвучивание мультфильмов:
- 1980 — Вредный совет 1 — Чижик-пыжик;
- 1986 — Вредный совет 2 — Чижик-пыжик;
- 1988 — Уважаемый леший — Леший;
- 1988 — Босой ученый;
- 1989 — Записки Пирата — пес Пират;
- 1995 — Считалка для троих.