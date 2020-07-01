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Умер Виктор Проскурин - биография, фильмография и личная жизнь актера

Умер советский и российский актер Виктор Проскурин, который получил известность после советского фильма Большая перемена.

1 июля 2020, 09:53
Виктор Проскурин
Виктор Проскурин / кадр из фильма Жестокий романс

Советский и российский актер Виктор Проскурин умер в 68 лет от продолжительной болезни.

О смерти Виктора Проскурина сообщила его пятая жена Ирина Хонда и российские актеры.

"Дорогие мои, любимые! 30.06.2020 умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг.Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке.Все неожиданно. Как любая смерть.Царствие небесное, мой дорогой...Пусть земля тебе будет пухом...Люблю тебя. Уважаю тебя.Я буду помнить тебя всегда!Спасибо тебе за все.Твоя Хонда", - пишет Хонда.

Виктор Проскурин - биография

Проскурин известен по ролям Геннадия Ляпишева в Большой перемене, купца Василия Вожеватова в фильме Рязанова Жестокий романс, братьев-близнецов Шолто в Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона и многим другим. В 1982 году он получил звание заслуженного артиста, и снимался в кино до 2020 года - вплоть до смерти.

Родился Проскурин в Атбасаре в 1952 году, его отец - этнический казах. Сыграл в пером фильме - Орлята Чапая еще до поступления в театральный ВУЗ. Закончил Щукинское училище, поступив со второго раза. Пошел работать в Театр на таганке, и почти сразу перешелв Московский театр Ленинского комсомола. С 1988 года стал играть в театре имени М. Н. Ермоловой. В штате театра числился с 1990 по 1994 год. В августе 2012 года окончательно покинул театр по собственному желанию, так как около 20 лет не выходил на сцену

Широкую известность он получил благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме Большая перемена. Помимо этого, Проскурин сыграл Василия Вожеватова в фильме Эльдара Рязанова Жестокий романс по мотивам пьесы Александра Островского. Среди других известных его ролей — капитан Александр Блинов из Выйти замуж за капитана, братья-близнецы Шолто в Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона и другие.

Виктор Проскурин - семья

Первая жена — Ольга Васильевна Гаврилюк. С ней у них общая дочь — Александра Проскурина, актриса.

Вторая жена — Татьяна Дербенева (ныне Якобсен), актриса, проживает в Дании (Копенгаген).

Третья жена — Светлана Проскурина (Колганова), режиссер.

Четвертая жена — Ирина Смурова, актриса.

Пятая жена — Ирина Хонда.

Виктор Проскурин
Виктор Проскурин / Facebook Ирина Хонда

Виктор Проскурин - авария

В 90-х Виктор Проскурин попал в аварию, и получил сильнейшие травмы, в том числе разрыв печени. в больницу его привезли в реанимацию, но все же смогли спасти. Его третья жена Светлана постоянно была рядом с ним. Пять лет она помогала мужу выкарабкаться, и Виктор выздоровел, хотя долго еще ходил с палочкой.

Однако, уже будучи женатым на Ирине Хонде, Виктор Проскурин заболел раком, с которым успешно боролся - болезнь удалось победить, и наступила ремиссия. Однако, в 2020 году его здоровье серьезно ухудшилось на фоне всемирной пандемии.

Виктор Проскурин - фильмография

  • 1968 — Орлята Чапая — чапаевец Витька;
  • 1970 — Белорусский вокзал — Петька;
  • 1971 — Офицеры — красноармеец в вагоне, эпизод на станции (нет в титрах);
  • 1972 — Большая перемена — Геннадий Иванович Ляпишев;
  • 1973 — Назначение — Петя;
  • 1973 — Двое в пути — Юрка;
  • 1975 — Незабытая песня — Петя Улыбка;
  • 1975 — Последняя жертва — гусар;
  • 1976 — Весенний призыв — рядовой Сергей Владимирович Конов;
  • 1976 — Буденовка — дядя Егор Собакин, представитель волостного комитета, дядя Гришки;
  • 1976 — 12 стульев (3-я серия) — Коля Калачов;
  • 1978 — Поворот — Кобозев, водитель Волги;
  • 1978 — Школьный вальс — начальник СМУ;
  • 1978 — Шла собака по роялю — авиамеханик Верченко;
  • 1978 — Осенние колокола — придворный;
  • 1978 — Летняя поездка к морю — немецкий летчик;
  • 1978 — Время выбрало нас — Петр Никандрович Молчанов;
  • 1979 — Путешествие в другой город — Герман Николаевич Репин;
  • 1979 — Задача с тремя неизвестными — Геннадий Потапов (роль озвучена другим актером);
  • 1977 — И это все о нем — Борис Маслов;
  • 1980 — День возвращения — Вилли;
  • 1980 — Однажды двадцать лет спустя — Кирилл Круглов, муж Нади, многодетный отец;
  • 1980 — Два долгих гудка в тумане — Вадим Петрович Чекин, директор дворца культуры;
  • 1980 — По данным уголовного розыска… — Валентин Червяков, механик с автобазы;
  • 1981 — Родительский день (короткометражный) — Николай Алексеевич, отец;
  • 1981 — Рожденные бурей — Пшигодский;
  • 1981 — Вакансия — Онисим Панфилыч Белогубов;
  • 1981 — Кто остался на трубе? (короткометражный);
  • 1981 — Единственный мужчина — Дмитрий Михайлович Тимофеев;
  • 1982 — День рождения — Виталий Тихонович Деревякин;
  • 1982 — Пиковая дама — Германн;
  • 1982 — Дом, который построил Свифт — Джек Смит, полисмен;
  • 1983 — Военно-полевой роман — Новиков, заместитель председателя исполкома;
  • 1983 — Обещаю быть! — физрук Альберт Жмуркин;
  • 1983 — Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры — Тадеуш Шолто / Бартоломью Шолто, братья-близнецы;
  • 1983 — Взятка. Из блокнота журналиста В. Цветкова — Куров, следователь;
  • 1983 — Рядовой Прохоров (короткометражный);
  • 1984 — Лев Толстой — Андрей, сын Льва Толстого;
  • 1984 — Под чужим именем — офицер контрразведки;
  • 1984 — ТАСС уполномочен заявить… — сотрудник КГБ (эпизод у бензоколонки);
  • 1984 — Жестокий романс — Василий Данилович Вожеватов, купец;
  • 1984 — На миг оглянуться — Борис Житков;
  • 1985 — Выйти замуж за капитана — Александр Петрович Блинов, капитан пограничных войск;
  • 1985 — Когда становятся взрослыми — Володя Кузнецов;
  • 1986 — Дикий ветер — Николай;
  • 1986 — Детская площадка — Карпов;
  • 1988 — Без мундира — журналист Петр Леонидович Шухов;
  • 1988 — Бич Божий — Леонид Ляшенко;
  • 1989 — Жизнь Клима Самгина — Антон Никифорович Тагильский, следователь;
  • 1990 — Случайный вальс — Виктор Степанович;
  • 1990 — Гол в Спасские ворота — Николай Николаевич Романов, председатель Спорткомитета;
  • 1990 — Последняя осень — Игорь Дмитриевич Корнеев;
  • 1991 — Афганский излом — Симаков, завклубом;
  • 1991 — Шкура — Гриша Храпунков / горилла по кличке Ричард;
  • 1991 — Семь дней после убийства — Шурик, сосед по даче;
  • 1991 — Чокнутые — Иван Иванович Иванов, специалист по переворотам;
  • 1991 — Повесть непогашенной луны — Сталин, в титрах — Первый;
  • 1992 — Отражение в зеркале — Виктор;
  • 1992 — Очень верная жена — Влас Искрин, журналист-международник;
  • 1992 — Время вашей жизни — Блик;
  • 1992 — Эскадрон / Szwadron — врач;
  • 1993 — Польская кухня / Kuchnia polska — генерал Воробьев;
  • 1993 — У попа была собака — следователь Олег Иванович Шевцов;
  • 1993 — И увидел во сне — Он;
  • 1995 — Дорога на край жизни;
  • 1996 — Карьера Артуро Уи. Новая версия — Эмануэле Гири, гангстер;
  • 1998 — Убить лицедея — Гриша Попов, театральный актер;
  • 1999 — Очаровательные негодники;
  • 2000 — Дальнобойщики — Скворцов;
  • 2000 — Два товарища — Сергей Важенин, отец Валеры;
  • 2000 — Любовь.ru — Атаманчик;
  • 2001 — Игры в подкидного — Земляника;
  • 2001 — Кобра — Сергей Страхов;
  • 2003 — Чистые ключи — Николай Потапович, фельдшер;
  • 2003 — Приключения мага — Угаров и его двойник;
  • 2003 — Замыслил я побег — отец Олега;
  • 2003 — Желанная — Евгений Кондратьевич Сердюк, следователь;
  • 2003 — День хомячка — Александр Степанович Казарезов;
  • 2004 — Против течения — Семен;
  • 2004 — Усадьба — писатель;
  • 2004 — Место под солнцем — Бориска;
  • 2005 — Человек войны — Семин, майор госбезопасности;
  • 2005 — Персона нон грата — бандит по кличке Монгол;
  • 2005 — Сыщики (Ледяное пламя) — Роман Вишняков, начальник страховой компании;
  • 2005 — Ой, мороз, мороз! — начальник колонии;
  • 2005 — Короткое дыхание — отец;
  • 2006 — Кинофестиваль, или Портвейн Эйзенштейна — генерал, начальник 2-го Главного управления КГБ / его дед;
  • 2006 — Вызов (фильм И раб, и царь) — Григорий Аркадьевич Перескоков, местный бизнесмен в законе;
  • 2007 — Если ты меня слышишь — бомж;
  • 2007 — Ты меня слышишь? — бомж;
  • 2007 — 2011 — Час Волкова — Грач, уфолог;
  • 2007 — Куратор;
  • 2008 — Срочно в номер 2 — врач Игорь Сергеевич Волоков;
  • 2008 — Автобус — Валерий Петрович;
  • 2009 — И была война — капитан Афанасьев (озвучание — Александр Андриенко);
  • 2010 — Черчилль (фильм Смертельная роль) — Дмитрий Степанович Могдановский, актер;
  • 2010 — Грозное время — новгородский боярин;
  • 2011 — Фарфоровая свадьба — Михаил Николаевич Утешин, отец Нины;
  • 2012 — Лесник 3 — Фомич;
  • 2012 — Топтуны — Бессмертный, вор в законе;
  • 2013 — Гагарин. Первый в космосе — Алексей Иванович Гагарин, отец Юрия;
  • 2013 — Бессонница — Олег, адвокат Ивлевой;
  • 2013 — Истребители — дед Трофим;
  • 2014 — Скорый Москва — Россия — военный летчик;
  • 2014 — Царевна Лягушкина — Илья Ильич Лягушкин, отец Насти;
  • 2015 — А зори здесь тихие... — Макарыч, почтальон;
  • 2015 — Вакантна жизнь шеф-повара — комик;
  • 2015 — Власик. Тень Сталина — старик Николай Угодник;
  • 2016 — Ищейка — Михаил Сергеевич Соколов, полковник спецназа в отставке;
  • 2016 — Наше счастливое завтра — дядя Коля;
  • 2017 — Легенда о Коловрате — священник;
  • 2017 — Грааль — хранитель собора;
  • 2018 — Хор — Саранчук;
  • 2019 — Фантом — Олег Кульчицкий;
  • 2020 — Черное море — Панин, профессор;

Телеспектакли:

  • 1978 — Парень из нашего города по пьесе К. Симонова — Сергей Луконин;
  • 1988 — Диктатура совести — генерал Карбышев;

Озвучивание:

  • 1978 — Сибириада — Родион Климентов (роль Михаила Кононова);
  • 1986 — Тройной прыжок Пантеры — капитан Арас Кадыров (роль Абдрашита Абдрахманова);
  • 1992 — Чтобы выжить — Джафар (роль Александра Розенбаума);

Озвучивание мультфильмов:

  • 1980 — Вредный совет 1 — Чижик-пыжик;
  • 1986 — Вредный совет 2 — Чижик-пыжик;
  • 1988 — Уважаемый леший — Леший;
  • 1988 — Босой ученый;
  • 1989 — Записки Пирата — пес Пират;
  • 1995 — Считалка для троих.

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