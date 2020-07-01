Умер Виктор Проскурин - биография, фильмография и личная жизнь актера

Виктор Проскурин / кадр из фильма Жестокий романс

Советский и российский актер Виктор Проскурин умер в 68 лет от продолжительной болезни.

О смерти Виктора Проскурина сообщила его пятая жена Ирина Хонда и российские актеры.

"Дорогие мои, любимые! 30.06.2020 умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг.Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке.Все неожиданно. Как любая смерть.Царствие небесное, мой дорогой...Пусть земля тебе будет пухом...Люблю тебя. Уважаю тебя.Я буду помнить тебя всегда!Спасибо тебе за все.Твоя Хонда", - пишет Хонда.

Виктор Проскурин - биография

Проскурин известен по ролям Геннадия Ляпишева в Большой перемене, купца Василия Вожеватова в фильме Рязанова Жестокий романс, братьев-близнецов Шолто в Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона и многим другим. В 1982 году он получил звание заслуженного артиста, и снимался в кино до 2020 года - вплоть до смерти.

Родился Проскурин в Атбасаре в 1952 году, его отец - этнический казах. Сыграл в пером фильме - Орлята Чапая еще до поступления в театральный ВУЗ. Закончил Щукинское училище, поступив со второго раза. Пошел работать в Театр на таганке, и почти сразу перешелв Московский театр Ленинского комсомола. С 1988 года стал играть в театре имени М. Н. Ермоловой. В штате театра числился с 1990 по 1994 год. В августе 2012 года окончательно покинул театр по собственному желанию, так как около 20 лет не выходил на сцену

Широкую известность он получил благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме Большая перемена. Помимо этого, Проскурин сыграл Василия Вожеватова в фильме Эльдара Рязанова Жестокий романс по мотивам пьесы Александра Островского. Среди других известных его ролей — капитан Александр Блинов из Выйти замуж за капитана, братья-близнецы Шолто в Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона и другие.

Виктор Проскурин - семья

Первая жена — Ольга Васильевна Гаврилюк. С ней у них общая дочь — Александра Проскурина, актриса.

Вторая жена — Татьяна Дербенева (ныне Якобсен), актриса, проживает в Дании (Копенгаген).

Третья жена — Светлана Проскурина (Колганова), режиссер.

Четвертая жена — Ирина Смурова, актриса.

Пятая жена — Ирина Хонда.

Виктор Проскурин / Facebook Ирина Хонда

Виктор Проскурин - авария

В 90-х Виктор Проскурин попал в аварию, и получил сильнейшие травмы, в том числе разрыв печени. в больницу его привезли в реанимацию, но все же смогли спасти. Его третья жена Светлана постоянно была рядом с ним. Пять лет она помогала мужу выкарабкаться, и Виктор выздоровел, хотя долго еще ходил с палочкой.

Однако, уже будучи женатым на Ирине Хонде, Виктор Проскурин заболел раком, с которым успешно боролся - болезнь удалось победить, и наступила ремиссия. Однако, в 2020 году его здоровье серьезно ухудшилось на фоне всемирной пандемии.

Виктор Проскурин - фильмография

1968 — Орлята Чапая — чапаевец Витька;

1970 — Белорусский вокзал — Петька;

1971 — Офицеры — красноармеец в вагоне, эпизод на станции (нет в титрах);

1972 — Большая перемена — Геннадий Иванович Ляпишев;

1973 — Назначение — Петя;

1973 — Двое в пути — Юрка;

1975 — Незабытая песня — Петя Улыбка;

1975 — Последняя жертва — гусар;

1976 — Весенний призыв — рядовой Сергей Владимирович Конов;

1976 — Буденовка — дядя Егор Собакин, представитель волостного комитета, дядя Гришки;

1976 — 12 стульев (3-я серия) — Коля Калачов;

1978 — Поворот — Кобозев, водитель Волги;

1978 — Школьный вальс — начальник СМУ;

1978 — Шла собака по роялю — авиамеханик Верченко;

1978 — Осенние колокола — придворный;

1978 — Летняя поездка к морю — немецкий летчик;

1978 — Время выбрало нас — Петр Никандрович Молчанов;

1979 — Путешествие в другой город — Герман Николаевич Репин;

1979 — Задача с тремя неизвестными — Геннадий Потапов (роль озвучена другим актером);

1977 — И это все о нем — Борис Маслов;

1980 — День возвращения — Вилли;

1980 — Однажды двадцать лет спустя — Кирилл Круглов, муж Нади, многодетный отец;

1980 — Два долгих гудка в тумане — Вадим Петрович Чекин, директор дворца культуры;

1980 — По данным уголовного розыска… — Валентин Червяков, механик с автобазы;

1981 — Родительский день (короткометражный) — Николай Алексеевич, отец;

1981 — Рожденные бурей — Пшигодский;

1981 — Вакансия — Онисим Панфилыч Белогубов;

1981 — Кто остался на трубе? (короткометражный);

1981 — Единственный мужчина — Дмитрий Михайлович Тимофеев;

1982 — День рождения — Виталий Тихонович Деревякин;

1982 — Пиковая дама — Германн;

1982 — Дом, который построил Свифт — Джек Смит, полисмен;

1983 — Военно-полевой роман — Новиков, заместитель председателя исполкома;

1983 — Обещаю быть! — физрук Альберт Жмуркин;

1983 — Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры — Тадеуш Шолто / Бартоломью Шолто, братья-близнецы;

1983 — Взятка. Из блокнота журналиста В. Цветкова — Куров, следователь;

1983 — Рядовой Прохоров (короткометражный);

1984 — Лев Толстой — Андрей, сын Льва Толстого;

1984 — Под чужим именем — офицер контрразведки;

1984 — ТАСС уполномочен заявить… — сотрудник КГБ (эпизод у бензоколонки);

1984 — Жестокий романс — Василий Данилович Вожеватов, купец;

1984 — На миг оглянуться — Борис Житков;

1985 — Выйти замуж за капитана — Александр Петрович Блинов, капитан пограничных войск;

1985 — Когда становятся взрослыми — Володя Кузнецов;

1986 — Дикий ветер — Николай;

1986 — Детская площадка — Карпов;

1988 — Без мундира — журналист Петр Леонидович Шухов;

1988 — Бич Божий — Леонид Ляшенко;

1989 — Жизнь Клима Самгина — Антон Никифорович Тагильский, следователь;

1990 — Случайный вальс — Виктор Степанович;

1990 — Гол в Спасские ворота — Николай Николаевич Романов, председатель Спорткомитета;

1990 — Последняя осень — Игорь Дмитриевич Корнеев;

1991 — Афганский излом — Симаков, завклубом;

1991 — Шкура — Гриша Храпунков / горилла по кличке Ричард;

1991 — Семь дней после убийства — Шурик, сосед по даче;

1991 — Чокнутые — Иван Иванович Иванов, специалист по переворотам;

1991 — Повесть непогашенной луны — Сталин, в титрах — Первый;

1992 — Отражение в зеркале — Виктор;

1992 — Очень верная жена — Влас Искрин, журналист-международник;

1992 — Время вашей жизни — Блик;

1992 — Эскадрон / Szwadron — врач;

1993 — Польская кухня / Kuchnia polska — генерал Воробьев;

1993 — У попа была собака — следователь Олег Иванович Шевцов;

1993 — И увидел во сне — Он;

1995 — Дорога на край жизни;

1996 — Карьера Артуро Уи. Новая версия — Эмануэле Гири, гангстер;

1998 — Убить лицедея — Гриша Попов, театральный актер;

1999 — Очаровательные негодники;

2000 — Дальнобойщики — Скворцов;

2000 — Два товарища — Сергей Важенин, отец Валеры;

2000 — Любовь.ru — Атаманчик;

2001 — Игры в подкидного — Земляника;

2001 — Кобра — Сергей Страхов;

2003 — Чистые ключи — Николай Потапович, фельдшер;

2003 — Приключения мага — Угаров и его двойник;

2003 — Замыслил я побег — отец Олега;

2003 — Желанная — Евгений Кондратьевич Сердюк, следователь;

2003 — День хомячка — Александр Степанович Казарезов;

2004 — Против течения — Семен;

2004 — Усадьба — писатель;

2004 — Место под солнцем — Бориска;

2005 — Человек войны — Семин, майор госбезопасности;

2005 — Персона нон грата — бандит по кличке Монгол;

2005 — Сыщики (Ледяное пламя) — Роман Вишняков, начальник страховой компании;

2005 — Ой, мороз, мороз! — начальник колонии;

2005 — Короткое дыхание — отец;

2006 — Кинофестиваль, или Портвейн Эйзенштейна — генерал, начальник 2-го Главного управления КГБ / его дед;

2006 — Вызов (фильм И раб, и царь) — Григорий Аркадьевич Перескоков, местный бизнесмен в законе;

2007 — Если ты меня слышишь — бомж;

2007 — Ты меня слышишь? — бомж;

2007 — 2011 — Час Волкова — Грач, уфолог;

2007 — Куратор;

2008 — Срочно в номер 2 — врач Игорь Сергеевич Волоков;

2008 — Автобус — Валерий Петрович;

2009 — И была война — капитан Афанасьев (озвучание — Александр Андриенко);

2010 — Черчилль (фильм Смертельная роль) — Дмитрий Степанович Могдановский, актер;

2010 — Грозное время — новгородский боярин;

2011 — Фарфоровая свадьба — Михаил Николаевич Утешин, отец Нины;

2012 — Лесник 3 — Фомич;

2012 — Топтуны — Бессмертный, вор в законе;

2013 — Гагарин. Первый в космосе — Алексей Иванович Гагарин, отец Юрия;

2013 — Бессонница — Олег, адвокат Ивлевой;

2013 — Истребители — дед Трофим;

2014 — Скорый Москва — Россия — военный летчик;

2014 — Царевна Лягушкина — Илья Ильич Лягушкин, отец Насти;

2015 — А зори здесь тихие... — Макарыч, почтальон;

2015 — Вакантна жизнь шеф-повара — комик;

2015 — Власик. Тень Сталина — старик Николай Угодник;

2016 — Ищейка — Михаил Сергеевич Соколов, полковник спецназа в отставке;

2016 — Наше счастливое завтра — дядя Коля;

2017 — Легенда о Коловрате — священник;

2017 — Грааль — хранитель собора;

2018 — Хор — Саранчук;

2019 — Фантом — Олег Кульчицкий;

2020 — Черное море — Панин, профессор;

Телеспектакли:

1978 — Парень из нашего города по пьесе К. Симонова — Сергей Луконин;

1988 — Диктатура совести — генерал Карбышев;

Озвучивание:

1978 — Сибириада — Родион Климентов (роль Михаила Кононова);

1986 — Тройной прыжок Пантеры — капитан Арас Кадыров (роль Абдрашита Абдрахманова);

1992 — Чтобы выжить — Джафар (роль Александра Розенбаума);

Озвучивание мультфильмов: