Внучка Ющенко высказалась после провала на шоу Голос країни

Доминика Ющенко / Прес-служба 1+1

Внучка третьего президента Украины Виктора Ющенко приняла участие в отборе на вокальное шоу Голос на 1+1. Она появилась в 3 выпуске кастингов, который вышел 7 февраля 2021.

20-летняя девушка вышла на сцену с песней группы Казка Плакала, но не смогла справиться со сложной композицией, из-за чего все тренеры не повернулись к ней.

Но девушка не стала делать трагедию из этого, и в Instagram заявила, что все равно победила.

"Друзья, каждому из вас я благодарна за вашу поддержку, за ваши добрые слова! Для меня это уже победа, я вышла на главную сцену страны. Знаю, что мечты сбываются! Благодарю судьбу за тебя, Голос!", - пишет Доминика.

В комментариях ее поддержали друзья.

Лайк поставил и руководитель больших шоу на 1+1 Владимир Завадюк.

"Ляля ти молодець , йдемо тільки вперед ! Далі буде...", "Ты самая-самая",

"Надеюсь это первое и последнее выступление", Доменика, До мурашек, очень красивое выступление !!! Ты умница !!! Всё у тебя ещё впереди",

"Бажаю Вам успіху! Це вже великий показник, що дійсно є чарівний голос, і ще те, що Ви справжня, проста і мила! З Богом", "Прекрасное выступление!!! Эмоции - это признак таланта и человечности!!!!Спасибо!!!!",

Голос країни 11 сезон 3 выпуск 07-02-2021: Доминика Ющенко - Плакала

Напомним, все выпуски шоу Голос країни выходят на 1+1 в 21-00 по воскресеньям.