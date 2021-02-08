Внучка Ющенко высказалась после провала на шоу Голос країни

Доминика Ющенко, которая вышла на сцену Голоса с песней Плакала, сделала заявление после того, как к ней не повернулся никто из тренеров.
Внучка третьего президента Украины Виктора Ющенко приняла участие в отборе на вокальное шоу Голос на 1+1. Она появилась в 3 выпуске кастингов, который вышел 7 февраля 2021.
20-летняя девушка вышла на сцену с песней группы Казка Плакала, но не смогла справиться со сложной композицией, из-за чего все тренеры не повернулись к ней.
Но девушка не стала делать трагедию из этого, и в Instagram заявила, что все равно победила.
"Друзья, каждому из вас я благодарна за вашу поддержку, за ваши добрые слова! Для меня это уже победа, я вышла на главную сцену страны. Знаю, что мечты сбываются! Благодарю судьбу за тебя, Голос!", - пишет Доминика.
В комментариях ее поддержали друзья.
Лайк поставил и руководитель больших шоу на 1+1 Владимир Завадюк.
"Ляля ти молодець , йдемо тільки вперед ! Далі буде...", "Ты самая-самая",
"Надеюсь это первое и последнее выступление", Доменика, До мурашек, очень красивое выступление !!! Ты умница !!! Всё у тебя ещё впереди",
"Бажаю Вам успіху! Це вже великий показник, що дійсно є чарівний голос, і ще те, що Ви справжня, проста і мила! З Богом", "Прекрасное выступление!!! Эмоции - это признак таланта и человечности!!!!Спасибо!!!!",
Голос країни 11 сезон 3 выпуск 07-02-2021: Доминика Ющенко - Плакала
Напомним, все выпуски шоу Голос країни выходят на 1+1 в 21-00 по воскресеньям.