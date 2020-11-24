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"Злонамеренная ложь": Наташа Королева влипла в скандал из-за бизнеса

24 ноября 2020, 22:06

Певица заявила, что кто-то решил специально очернить ее семью бредовыми сплетнями.

Наташа Королева
Наташа Королева отреагировала на скандальные слухи / instagram/koroleva__ru

Российская певица родом из Украины Наташа Королева влипла в громкий скандал из-за ее салона красоты и музыкального театра на Мосфильмовской улице.

Как пишет 7days, появились слухи о том, что артистка не по закону владеет помещением, где расположены ее парикмахерская и театр. Ситуация возмутила Королеву, и она решила все разъяснить.

"Никто на меня в суд не подавал, никаких уведомлений я не получала. Ничего этого не было и не может быть. Это не просто фейк, не просто бред, а злонамеренная ложь", – сообщила певица.

Она считает, что кому-то доставляет удовольствие чернить ее счастливую семью.

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Также звезда отметила, что двухэтажное помещение на Мосфильмовской улице имеет двух собственников. Один из этажей уже более 10 лет принадлежит Королевой.

"На все это есть соответствующие документы. Все давно официально оформлено. Часть этой площади занимает мой салон красоты, а часть – мой музыкальный театр", – добавила знаменитость.

  • Напомним, что в сети уже давно ходят слухи о том, что во время отсутствия Наташи Королевой Тарзан изменил ей, а его любовницы вынесли из дома добра на миллионы рублей.
  • потом появилась информация, что якобы любовница беременна от Тарзана - они слила часть видео с ним в телеграм-каналы.
  • После этого Тарзан и Наташа Королева объявили, что будут судиться за публикацию материалов по этом деле в сети и СМИ, потребовали прекратить распространение слухов и пообещали сами сообщать достоверную информацию.
певица недвижимость шоу-бизнес скандал Наташа Королева
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