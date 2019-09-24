"Уходить не собираюсь": заместитель Кличко опроверг информацию об отставке

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян опроверг заявление Виталия Кличко о своем увольнении. Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

"Господин Кличко на пресс-конференции заявил, что я написал заявление об увольнении с должности заместителя председателя КГГА. По этическим соображениям не буду критиковать. Скажу лишь, что заявление не писал, писать не собираюсь, а об этом узнал из новостей", - написал заместитель председателя КГГА.

По его словам, Виталий Кличко сделал это заявление под влиянием внешних сил.

"Глава КГГА борется за свое политическое будущее, и тут уж не до сантиментов или мужского достоинства. Жаль, что мэр столицы нашего государства не смог противостоять внешним силам и поставил их интересы выше самих киевлян. Мой выбор - и дальше работать на благо киевлян", - резюмировал Дмитрий Давтян.

Напомним, что 23 сентября на пресс конференции мэр Киева Виталий Кличко сообщил о якобы увольнении двух своих заместителей - Александра Спасибко и Дмитрия Давтяна.