Украину накроет мощный снегопад: синоптик предупредила об опасном циклоне

В Карпатах прогнозируют сильный снег / facebook.com/chornogora.rescue112

В пятницу, 28 февраля, над Левобережной Украиной расположится циклон, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, дожди и мокрый снег ожидаются в центральных областях (кроме Винницкой), а также в южной части и на Востоке. При этом осадки будут сопровождаться сильным ветром.

"Днем циклон покинет нашу территорию, осадки потянутся за ним на северо-восток, лишь незначительная влага еще удержится в восточных областях и коснется Сумщины. Однако сильный ветер днем удержится. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, даже с солнышком", - написала она в Facebook.

По прогнозу синоптика, днем в пятницу с юго-запада в Украину зайдет новая порция осадков, в западных регионах ожидается мокрый снег, в Карпатах возможен сильный снег.

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Она подчеркнула, что температура воздуха в Украине на протяжении дня, 28 февраля, будет колебаться в пределах +3 +8 градусов, в западных областях будет холоднее, максимально только 0 +4 градуса.

В Киеве в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Ветер умеренный, западного направления. Температура воздуха ближайшей ночью 0 -2 градуса, днем в столице около +5 градусов.

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"Начало любой нашей весны будет ветреным, но какое это имеет значение, когда через пару дней мы начнем ежедневно говорить слово март", - добавила Диденко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине в апреле 2020 года прогнозируются заморозки.