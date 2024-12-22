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Буря "трусит" целых 2 недели: в Украине жестко затягивает магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
22 декабря 2024, 06:00
179
Мощность магнитной бури выросла до почти семи баллов, после чего пошла на спад.
магнитная буря
Украина под атакой почти 7-балльной магнитной бури / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

В Украине еще больше затягивается очень сильная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Изначально буря ворвалась в страну 11 декабря с мощностью 3 балла. Магнитная буря внезапно начала усиливаться 14 декабря. Тогда она выросла до почти 6-ти баллов. На таком уровне магнитная буря продержалась целых 5 дней. Ожидалось, что она пойдет на спад.

видео дня

19 декабря магнитная буря стала еще сильнее. Ее мощность увечилась почти до 7-ми баллов. Мощность магнитной бури пошла на спад лишь 22 декабря. Она остановилась на уровне пяти баллов. Ожидается, что 23-24 декабря она будет 3-балльной, после чего опустится до минимума.

магнитная буря
Украина под атакой почти 7-балльной магнитной бури / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 7 вспышек класса С и М. Сообщается, что 22 декабря могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 60%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 49 солнечных пятен.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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