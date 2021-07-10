Атака экстремальной жары: ученые дали мрачный прогноз и предупредили об опасных рекордах

Человечество ждет новый удар экстремальных температур

Уже в ближайшее время на Земле можно ожидать наступления "невозможной" жары. По мнению ученых, планета переступила порог, при котором небольшое потепление может повлечь за собой экстремальный рост температур.

Как пишет Sky News, недавно в канадской деревне Литтон был зафиксирован беспрецедентный для этого региона температурный рекорд в 49,6 градусов, что спровоцировало лесные пожары и привело к гибели сотен людей в США и Канаде.

Отмечается, что в результате статистического анализа эксперты пришли к выводу, что такая жара обычно случается в диапазоне тысячи лет и, если бы не глобальное потепление, это происходило бы в 150 раз реже, полагают специалисты группы по изучению погодных явлений из World Weather Attribution. "Не исключено, что сегодня мы наблюдаем экстремальную жару, которую ожидали при гораздо большем потеплении климата", — заявил Фредерике Отто из Оксфордского университета.

По прогнозу специалиста Королевского нидерландского метеорологического института Сьюкье Филиппа, в будущем такая жара на Земле будет гораздо чаще, хотя раньше такое было "невозможно". Если температура на планете к 2040 году повысится в среднем на два градуса, то катаклизмы, подобные тому, что происходило в канадском Литтоне, будут происходить каждые пять-десять лет, пришли к выводу ученые.

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Прогноз погоды до конца лета 2021

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