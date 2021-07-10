УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Атака экстремальной жары: ученые дали мрачный прогноз и предупредили об опасных рекордах

10 июля 2021, 01:37
Прослушать новость
Остановить

В будущем адская жара на Земле будет гораздо чаще, говорят ученые.

жара
Человечество ждет новый удар экстремальных температур

Уже в ближайшее время на Земле можно ожидать наступления "невозможной" жары. По мнению ученых, планета переступила порог, при котором небольшое потепление может повлечь за собой экстремальный рост температур.

Как пишет Sky News, недавно в канадской деревне Литтон был зафиксирован беспрецедентный для этого региона температурный рекорд в 49,6 градусов, что спровоцировало лесные пожары и привело к гибели сотен людей в США и Канаде.

Отмечается, что в результате статистического анализа эксперты пришли к выводу, что такая жара обычно случается в диапазоне тысячи лет и, если бы не глобальное потепление, это происходило бы в 150 раз реже, полагают специалисты группы по изучению погодных явлений из World Weather Attribution. "Не исключено, что сегодня мы наблюдаем экстремальную жару, которую ожидали при гораздо большем потеплении климата", — заявил Фредерике Отто из Оксфордского университета.

По прогнозу специалиста Королевского нидерландского метеорологического института Сьюкье Филиппа, в будущем такая жара на Земле будет гораздо чаще, хотя раньше такое было "невозможно". Если температура на планете к 2040 году повысится в среднем на два градуса, то катаклизмы, подобные тому, что происходило в канадском Литтоне, будут происходить каждые пять-десять лет, пришли к выводу ученые.

Читайте такжеУкраина в капкане испепеляющей жары: синоптик назвала дату спасительного похолодания

Реклама

Прогноз погоды до конца лета 2021

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... +32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... +35 градусов.

ученые жара прогноз погоды глобальное потепление
Сейчас вы просматриваете новость «Атака экстремальной жары: ученые дали мрачный прогноз и предупредили об опасных рекордах». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Ксения Мишина топлес поразила красотой в женственной фотосессииКсения Мишина топлес поразила красотой в женственной фотосессии Банкам разрешили блокировать счета украинцев: как это будет работать и кого коснетсяБанкам разрешили блокировать счета украинцев: как это будет работать и кого коснется Затишью скоро конец: чего ждать от "бешеного" штамма Дельта в УкраинеЗатишью скоро конец: чего ждать от "бешеного" штамма Дельта в Украине Гороскоп на июль 2021 для Близнецов: в каких сферах остерегаться досадных неожиданностейГороскоп на июль 2021 для Близнецов: в каких сферах остерегаться досадных неожиданностей У Януковича родился ребенок от новой молодой жены – астрологУ Януковича родился ребенок от новой молодой жены – астролог

Последние новости

01:37

Атака экстремальной жары: ученые дали мрачный прогноз и предупредили об опасных рекордах

00:51

Как ухаживать за волосами летом: 5 шампуней для красоты локонов

00:19

Гороскоп на 11 июля 2021 всех знаков Зодиака: попытка "развода", опасности для тела и кошелька Видео

09 июля, пятница
23:50

В Кабмине назвали условие вступления Украины в НАТО Видео

23:14

"Я не хотел его убить": отчим, который изрезал ребенка под Днепром, сделал заявление в суде Видео

Реклама
23:05

Накануне Евро: назван самый быстрый способ справиться с похмельем Видео

22:53

Финал Евро-2020: букмекеры назвали фаворита Видео

22:33

Синоптики рассказали, где будет самая опасная погода в Украине на выходных Видео

22:20

Новый пресс-секретарь Зеленского поведал, будет ли читать книгу Мендель Видео

22:09

Самый модный летний маникюр на короткие ногти Фото Видео

22:04

Самые полезные завтраки: топ-3 простых рецепта Видео

21:30

Встреча Байдена и Меркель: что будут обсуждать и чего ожидать Украине Видео

21:26

В ЕС обнаружили связь между случаями воспаления сердца и вакцинами Pfizer

20:47

Риск рака увеличивается на 60%: сколько времени нужно проводить со смартфоном, чтобы заболеть Видео

20:47

Байден и Путин час говорили по телефону: о чем шла речь

20:30

Все держится на одном гвозде — президенте Зеленском мнение

20:19

Военным хотят существенно повысить пенсии: кто и какую доплату получит

20:18

Гороскоп на завтра 10 июля 2021 всех знаков Зодиака: сокрушительный провал или взлет Видео

19:50

"Думала, это муравьи": в Ровенской области змеи атакуют украинцев Видео

19:48

Ученые узнали, у мужчин с каким голосом будут проблемы в семье Видео

Реклама
19:40

Никифоров признался, как и когда познакомился с Зеленским

19:21

Перелетел через руль, велосипед рухнул сверху: на Ровенщине подросток погиб на аварийном мосту Видео

19:17

Приметы на 10 июля: что нельзя делать в Самсонов день Видео

19:17

Варенье из кабачков с апельсинами: оригинальный рецепт

19:03

Зеленский подготовил аргументы против Северного потока-2 - ОПУ

18:49

США расширили "черный список" против режима Путина Видео

18:36

Начали терять зубы: о какой неизлечимой болезни это может говорить Видео

18:28

Когда Украину покинет адская жара: синоптики назвали дату похолодания Видео

18:23

У ребенка умер мозг: стало известно о состоянии двухлетнего пасынка, которому отчим перерезал горло Видео

18:02

Донбасс, реформы и отношения с РФ: у Меркель назвали темы предстоящего разговора с Зеленским Видео

17:33

День бухгалтера в Украине: дата и история праздника

17:28

Знак Зодиака Скорпион – даты рождения, какие болезни грозят, и с кем создаст лучшую пару

17:27

Третья доза вакцины Pfizer от коронавируса: обнародованы новые данные Видео

17:09

Кровавая стрельба в Киеве: суд отправил "голосеевского стрелка" за решетку на два месяца Видео

17:04

Вкусный кабачковый торт: самый простой рецепт Видео

17:02

"Вели себя бесстыдно": трех украинок оштрафовали в Черногории за откровенную фотосессию Видео

16:54

ДТП под экстази: появились результаты медосвидетельствования скандального нардепа Юрченко Видео

16:29

Зеленский назначил нового пресс-секретаря: что известно о Сергее Никифорове Видео

16:12

Свет по 3,5 гривны и газ по 9: как изменятся тарифы осенью

16:05

5 удивительных вещей, которые происходят в жизни женщины после 40 лет

Реклама
15:54

"Симптомы исчезли только три месяца назад": Шоптенко рассказала, как долго боролась с коронавирусом Видео

15:35

Вывод войск России с Донбасса: в США резко предупредили Москву о вступлении Украины в НАТО Видео

15:15

Ляшко рассказал, какая вакцина от коронавируса лучше всего Видео

15:03

Спутник V – и никакого секса: в России призвали ограничить интимную близость после прививки

14:57

Нафтогаз отменил месячный тариф и назвал новую цену на июль Видео

14:51

"Танцы со звездами 2021": стало известно имя первого участника нового сезона Видео

14:22

Мендель рассказала о своей новой должности в Офисе президента Видео

14:21

Оля Полякова представила новый клип на зажигательную композицию "Взрослая девочка" Видео

13:57

Украина и МВФ нашли компромисс: в Минфине назвали последний камень преткновения Видео

13:41

На Донетчине восстановили по программе Зеленского "Большая стройка" мост через реку Долгенькая

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять