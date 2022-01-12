"Готовьте головы к мощному метеоудару": в Украине резко изменится погода

Мороз в Украине / pixabay

Погода в Украине 13 января будет еще морозной, однако стоит ожидать небольшого потепления. Первыми повышение температуры воздуха встретят западные области.

В Facebook синоптик Наталья Диденко сообщила, что на Василя в Украине потеплеет.

"В западных областях 13 января начнется потепление, ожидается от 3° мороза до 2° тепла. Кстати, это потепление уже днем 14 января, на Василия, охватит большую часть Украины. Так что готовьте головы и гардероб к этим мощным температурным прыжкам", – написала она.

В свою очередь в Укргидрометцентре отметили, что в четверг в западные области начнет поступать теплее воздух атлантического происхождения, который в течение пятницы-субботы распространится и на всю территорию нашей страны. Оттепель задержится в Украине и на выходных, 15-16 января.

Снегопад в Украине

Что касается осадков, то 14 января ночью в центральных, восточных и южных областях, днем в Украине, кроме южной части и Закарпатья, ожидается небольшой мокрый снег, на западе с дождем.

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Температура на востоке страны и в Карпатах ночью 8-13° мороза, на остальной территории ночью 2-7° мороза, днем (в западных областях в течение суток) около 0°. 15 января ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на юге страны местами 5-8° тепла.

Землю накроет магнитная буря

Украинцев также предупредили, что магнитная буря красного уровня накроет Землю уже в конце этой недели – в воскресенье, 16 января.

Проблемы со здоровьем могут начаться уже в субботу, 15 января.

Специалисты отмечают, что эта буря достигнет уровня G1 – Кр 5. В понедельник, 17 января, буря пойдет на спад. Однако негативное воздействие будет продолжаться до 18 января.

Люди могут чувствовать сильные головные боли, упадок сил и раздражительность.

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Как сообщал Главред, замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко рассказал, что погода в Украине в январе 2022 будет теплее, чем в предыдущие десятилетия. В то же время ожидается больше погодных катаклизмов.

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