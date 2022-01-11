В Украину ворвется антициклон и резко похолодает до -20

Мороз в Украине / pixabay

Погода в Украине будет невероятно холодной. Как сообщают синоптики, уже 12 и 13 января страну накроют 20-градусные морозы.

Это произойдет за счет холодного северного ветра и захода арктической воздушной массы. Но из-за того, что Украину коснется лишь периферия антициклона, существенных осадков синоптики не прогнозируют.

В Укргидрометцентер отмечают, что крепкие морозы ослабнут к концу недели.

Погода на 12 января в Украине

Ближайшие трое суток в Украине будут морозными, без существенных осадков, но с гололедицей.

Ночью температура воздуха опустится до 8-15 градусов мороза, в южных и восточных регионах 2-10 градусов ниже ноля. Такая же температура будет удерживаться и в дневные часы 12 января.

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Погода на 13 января в Украине

Еще холоднее будет в четверг, 13 января, когда ночью похолодает до 11-20 градусов мороза. Холоднее всего будет в Киеве в Черниговской и Сумской областях. Днем в четверг мороз ослабнет до -3-9 градусов. В северо-западных областях - около ноля.

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Как сообщал Главред, замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко рассказал, что погода в Украине в январе 2022 будет теплее, чем в предыдущие десятилетия. В то же время ожидается больше погодных катаклизмов.

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