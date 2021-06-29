Июль будет адским: синоптик пообещала жару до +40

В начале июля осадков не будет, прогнозирует синоптик / Фото pixaby

Погода в Украине в июле и августе 2021 будет жаркой. В частности, второй месяц лета обещает температуру воздуха до +40 градусов.

Такой прогноз погоды озвучила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, передает Obozrevatel.

Синоптик прогнозирует, что в начале июля осадков не будет. Столбики термометров покажут +28...+30 градусов. Небольшое похолодание с дождями начнется после 20 числа. При этом возможны сильные грозы и бури. Сильная жара спадет уже в августе, когда пойдут дожди, отметила Мартазинова.

В свою очередь, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что погода в Украине в июле 2021 будет похожа на тропическую – будет жарко, но при этом ожидаются ливни, бури и грозы. По его словам, с 1 по 4 июля будет душно, но с дождями. Столбики термометров поднимутся примерно до +28 градусов тепла.

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С 8 по 12 июля ожидаются природные катаклизмы, но температура воздуха спадет до +22. Середина июля будет жаркой - до +35 градусов в тени. Затем примерно 21-22 числа Украину накроют сильные ливни. Буря ожидается с 25 по 27 число. С дождями и теплой погодой украинцы перекочуют в третий месяц лета - август.

Как сообщал Главред, ранее климатолог Вера Балабух рассказала, что июль принесет в Украину традиционную жару. С начала и до средины месяца будет сохраняться температура на уровне 29 градусов тепла.

Что касается последнего месяца лета, то, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в августе удушливая жара будет чередоваться с периодами дождей. Но в целом август 2021 обещает быть теплым, а в конце месяца по ночам будет уже ощущаться "дыхание осени".