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Накроют мощные снегопады, ударит мороз: украинцы узнали опасный прогноз

9 января 2022, 14:49
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В Украине прогнозируют налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

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/ 1zoom.ru

В Украине в ближайшие сутки вследствие перемещения арктического воздуха с северо-запада Европы ожидается холодная погода, сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды 10 января

В понедельник ночью, 10 января, в Украине, кроме западных областей, днем в восточной части местами небольшой снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега и гололед; на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатском регионе 7-12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в южной части ночью около 0°, днем 1-6° тепла, в Криму 7-12° тепла, сообщает Интерфакс-Украина.

В Киеве в понедельник ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, температура ночью и днем 1-3° мороза.

Прогноз погоды на 10 января / meteo.gov.ua

Прогноз погоды 11 января

Во вторник, 11 января, в Украине без существенных осадков, лишь днём 11 января и в течение 12 января в восточной части снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха 11 января ночью 4-9° мороза, днём 1-6° мороза, на юге и востоке страны ночью 0-5° мороза, днём около 0°. 12 января ночью 11-16° мороза, днём 8-13° мороза, на юге и востоке страны ночью 5-10° мороза, днём 2-7° мороза.

В Киеве во вторник облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 2-4° мороза.

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Прогнозз погоды на 11 января / meteo.gov.ua

Прогноз погоды 12 января

12 января в центральных, восточных областях и в Карпатском регионе снег, на юге снег с дождем, на остальной территории без осадков; температура ночью 5-11° мороза, днем ​​3-8° мороза; в северных областях ночью и днем ​​8-13° мороза, на юге страны ночью и днем ​​1-7° мороза (в Приазовье и Крыму около 0°), уточняет Укринформ.

Прогноз погоды на 12 января / meteo.gov.ua

Прогноз погоды 13 января

В Украине 13 января осадки не прогнозируются, лишь в южной части снег, температура ночью 10-16° мороза (в северо-восточных областях до 18° мороза), днем ​​6-12° мороза, на юге ночью 6-12° мороза, днем 3-8° мороза. В Крыму дождь, температура ночью 0-5° тепла, днем ​​3-8° тепла.

В Киевской области 12-13 января осадки не ожидаются. Температура ночью и днем ​​8-13° мороза (ночью 13 января 11-16° мороза).

Прогноз погоды на 13 января / meteo.gov.ua

Украинцев предупредили об опасной погоде

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий на всей территории страны, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица, ночью в Карпатах, на Ровенщине, Житомирщине, утром и днем ​​на Киевщине значительный мокрый снег, налипание мокрого снега.

Ожидается прирост снежного покрова 4-10 см (I уровень опасности, желтый).

Спасатели отмечают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Также 9-10 января на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды, местами возможен выход воды на пойму.

Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.

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ГСЧС прогноз погоды Укргидрометцентр Погода в Украине
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