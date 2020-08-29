Смертельная опасность: астролог предупредила о гибельном периоде

Наступает травмоопасный период, сообщила астролог / astrologiya108.com

Астролог высшей категории Оксана Костюк сообщила о наступлении травмоопасного периода.

Об этом она рассказала в комментарии Главреду.

В то же время ведический астролог назвала время, до которого продлиться опасный период.

Она подчеркнула, что сейчас все основные планеты находятся в накшатрах Кету.

1. Ашвини (Марс до 4.10);

10. Магха (Солнце до 29.08);

19. Мула (Кету до 04.10).

"Если у вас в первых 13 градусах Овна, Льва и Стрельца находятся планеты, то сейчас для вас идет кармическая отработка по этим планетам", - отметила астролог.

По ее словам, из-за того, что это огненный трин, то энергии много, но если ваши планеты зловредные (Раху, Кету, Марс, Сатурн, Солнце), то последствия могут быть травмоопасными.

"Опасный период продлится до 4 октября. Берегите себя!", - добавила Костюк.

Напомним, ранее астролог рассказала, кому повезет хорошо заработать.