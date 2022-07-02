Сорвется ветер и ударят молнии: в Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине объявили штормовое предупреждение / pixabay.com

В Украине в воскресенье, 3 июля, ожидается значительное ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют град, шквалы и грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Непогода ожидается преимущественно на западе Украины. Штормовое предупреждение объявили в 10 областях: Закарпатской, Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой и Ровенской.

"В западных, Винницкой и местами в Житомирской областях облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Синоптики объявили и уровень опасности, желтый.

В этот день на западе температура воздуха повысится до 26-28 градусов тепла. На территории северных, центральных и южных областей будет 30-32 градуса тепла. На востоке потеплеет до 28-30 градусов тепла.

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Ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшие дни будет очень жаркой и опасной. Температура воздуха поднимется до + 35 + 36 градусов, а дождей практически не будет.

Также ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеоинститута Вера Балабух рассказывала, что погода в Украине в июле и августе 2022 будет характеризоваться дальнейшим повышением температуры воздуха, увеличением дефицита осадков и интенсивностью непродолжительных гроз, ливней, града и шквалов.

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