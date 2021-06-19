Спустя 30 лет превратится в пустыню: Украина переходит в зону сверхвысоких температур и катаклизмов

Украина переходит в зону сверхвысоких температур и катаклизмов / Фото: Reuters

По свидетельствам ученых, из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и катаклизмов. В ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий.

"Деградация земель и опустынивание приводят к серьезным проблемам — изменению климата, утрате биоразнообразия, нехватке воды, распространению бедности, голода и массовых миграций населения", — сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Специалисты навели печальную статистику. В частности, распашка земель Украины является одной из самых высоких в мире и составляет чуть более 54% территории. Это приводит к значительному развитию деградационных процессов.

Кроме того, 13 млн га сельскохозяйственных угодий подвергаются пагубному воздействию водной эрозии.

По словам ученых, более 6 млн га земель систематически подвергаются ветровой эрозии, а 20 млн га охвачены пылевыми бурями.

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский отмечает, что для Украины борьба с опустыниванием и деградацией земель является одним из главных направлений государственной экологической политики. Для этого утвержден Национальный план действий по борьбе с деградацией земель и опустыниванием до 2025 года и создан Координационный совет.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021. По его словам, месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Кроме того, климатолог предупредила об опасной погоде. В Украину грядут жара и грозы, но и о холоде забывать не стоит.