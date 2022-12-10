Температура упадет до -20 градусов: синоптик рассказал, когда в Украине ударят лютые морозы

Синоптик убежден, что декабрь в Украине будет достаточно теплым, а вот в январе-феврале начнется настоящая зима.

В Украину ворвутся морозы / pixabay

В Украине погода в декабре будет аномально теплой, но ожидаются дожди. А вот позже начнется настоящая зима с лютыми морозами. Об этом рассказал народный синоптик Станислав Щедрин, сообщает ТСН.ua.

По данным синоптика, с 11 по 15 декабря в южных и центральных областях страны температура повысится до 11-15 градусов тепла днем и до 4-10 градусов тепла ночью. В остальных регионах ожидается 3-6 градусов тепла днем и 1-3 градуса тепла ночью.

А вот начиная с 16 декабря в Украине начнет холодать, но сильных морозов до Нового года ожидать не стоит.

"С 16 по 19 число в Украине небольшое похолодание и ослабление осадков. С 20 декабря и до Нового года погода переменная с плюсами днем и минусами ночью и периодическими осадками в виде дождя и мокрого снега", - сказал Щедрин.

Сильные морозы в Украине начнется со второй половины января. В этот период температура воздуха может упасть до 15-20 градусов мороза.

Щедрин отметил, что эти холода будут длиться не до конца зимы, весна будет достаточно ранней.

Погода в Украине зимой

Ранее сообщалось, погода в Киеве в декабре будет без значительных морозов, но с постоянными осадками в виде дождя, снега и мокрого снега. Новый год 2023 также не будет похож на зимнюю сказку - синоптики обещают мокрый снег на 31 декабря в столице.

Завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Ранее синоптик Станислав Щедрин прогнозировал, что погода в Украине зимой в сезоне 2022/2023 удивит аномалией. По его словам, этой зимой погода будет подобна прошлогодней.

"Зима не должна быть слишком холодной, сильных морозов не будет, как в прошлую и позапрошлую зиму", - сказал он.

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