Ударят морозы, повалит снег: украинцев предупредили о дубаке и назвали сроки

Погода в ноябре будет нестабильной / 1zoom.ru

В Украине среднемесячная температура в ноябре будет близкой к климатической норме, как и в два предыдущих месяца, заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

На большей территории Украины холодает ниже +5 в первой декаде ноября, на Закарпатье и юге – во второй декаде, подчеркнул он в комментарии Сегодня.

Погода в ноябре: ждать ли резкого похолодания

"В первой половине ноября не ожидается значительного похолодания, лишь 6-7-го числа небольшое снижение температуры воздуха до нуля, но без морозов, – говорит Николай Кульбида. – Осадков практически не будет, и это не очень хорошо для вегетации растений, прежде всего озимых. Вторая половина месяца, очевидно, окажется намного более прохладной, начнутся морозы, большая вероятность выпадения осадков в виде дождя с мокрым снегом и снега".

По информации Укргидрометцентра, средняя месячная температура в ноябре предполагается 1-7 градусов тепла, в Закарпатье и на юге Украины местами 5-9 градусов тепла. Это на 6-8 градусов ниже, чем в октябре, но в пределах нормы.

Рекорды осени: синоптики назвали температурные максимумы ноября

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в ноябре составляет 24 градуса мороза (Днепропетровская и Запорожская обл.), в Карпатах – 31 градус мороза. Абсолютный максимум температуры – 24 градуса тепла в Закарпатской, Черновицкой, в южных областях и в Крыму до 29 градусов тепла.

Реклама

Месячное количество осадков ожидается 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что в пределах климатической нормы. Наиболее сухим будет ноябрь в Луганской, Днепропетровской областях, на Прикарпатье и юге – там выпадет всего 29-34 мм осадков.

Читайте такжеМощный снегопад и резкое снижение температуры: синоптик дал неожиданный прогноз

Ранее сообщалось о том, что в Украине морозов и снега стоит ждать только в конце ноября.

Вместе с тем первая декада ноября будет довольно теплой, с температурой +9 +14 градусов.