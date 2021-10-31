УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Ударят морозы, повалит снег: украинцев предупредили о дубаке и назвали сроки

31 октября 2021, 05:02
Прослушать новость
Остановить

Вторая половина ноября окажется намного более прохладной, прогнозирует Николай Кульбида.

погода_заморозки_иней_осень_листья
Погода в ноябре будет нестабильной / 1zoom.ru

В Украине среднемесячная температура в ноябре будет близкой к климатической норме, как и в два предыдущих месяца, заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

На большей территории Украины холодает ниже +5 в первой декаде ноября, на Закарпатье и юге – во второй декаде, подчеркнул он в комментарии Сегодня.

Погода в ноябре: ждать ли резкого похолодания

"В первой половине ноября не ожидается значительного похолодания, лишь 6-7-го числа небольшое снижение температуры воздуха до нуля, но без морозов, – говорит Николай Кульбида. – Осадков практически не будет, и это не очень хорошо для вегетации растений, прежде всего озимых. Вторая половина месяца, очевидно, окажется намного более прохладной, начнутся морозы, большая вероятность выпадения осадков в виде дождя с мокрым снегом и снега".

По информации Укргидрометцентра, средняя месячная температура в ноябре предполагается 1-7 градусов тепла, в Закарпатье и на юге Украины местами 5-9 градусов тепла. Это на 6-8 градусов ниже, чем в октябре, но в пределах нормы.

Рекорды осени: синоптики назвали температурные максимумы ноября

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в ноябре составляет 24 градуса мороза (Днепропетровская и Запорожская обл.), в Карпатах – 31 градус мороза. Абсолютный максимум температуры – 24 градуса тепла в Закарпатской, Черновицкой, в южных областях и в Крыму до 29 градусов тепла.

Реклама

Месячное количество осадков ожидается 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что в пределах климатической нормы. Наиболее сухим будет ноябрь в Луганской, Днепропетровской областях, на Прикарпатье и юге – там выпадет всего 29-34 мм осадков.

Читайте такжеМощный снегопад и резкое снижение температуры: синоптик дал неожиданный прогноз

Ранее сообщалось о том, что в Украине морозов и снега стоит ждать только в конце ноября.

Вместе с тем первая декада ноября будет довольно теплой, с температурой +9 +14 градусов.

viber
прогноз погоды Николай Кульбида
Сейчас вы просматриваете новость «Ударят морозы, повалит снег: украинцев предупредили о дубаке и назвали сроки». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самые модные цвета осень-зима 2021 2022, которые в стужу будут нас вдохновлять и исцелятьСамые модные цвета осень-зима 2021 2022, которые в стужу будут нас вдохновлять и исцелять Грандиозная премьера Мира наизнанку Эквадор: Комаров покажет первые контакты с диким племенем убийцГрандиозная премьера Мира наизнанку Эквадор: Комаров покажет первые контакты с диким племенем убийц ВОЗ заявила о неспособности вакцин остановить пандемию коронавируса: назван единственный выходВОЗ заявила о неспособности вакцин остановить пандемию коронавируса: назван единственный выход Любовный гороскоп на неделю 1-7 ноября: богатый поклонник или обман второй половинкиЛюбовный гороскоп на неделю 1-7 ноября: богатый поклонник или обман второй половинки Новый антирекорд: в Украине за сутки почти 27 тысяч случаев COVID-19Новый антирекорд: в Украине за сутки почти 27 тысяч случаев COVID-19
05:28

Bayraktar Украины на Донбассе и реакция Франции с ФРГ: нардеп объяснил, почему ВСУ нанесли контрудар

05:02

Ударят морозы, повалит снег: украинцев предупредили о дубаке и назвали сроки Видео

04:22

Хэллоуин 2021: прикольные поздравления и страшно красивые картинки к празднику

03:50

Лорак в бикини повиляла упругими ягодицами на камеру и показала внушительных размеров грудь

03:05

Инфекционист назвала самую безопасную вакцину от коронавируса Видео

Реклама
02:26

В Минздраве перечислили правила гигиены для маленьких девочек

01:38

Трюки психологии: что нужно сделать, чтобы открыть дверь благополучию Видео

01:12

Многие умирают: врач раскрыл катастрофическую ситуацию в COVID-больницах Видео

00:51

Приметы на 31 октября: что нельзя делать в Луков день и как не попасть в беду Видео

00:19

Гороскоп на 31 октября 2021 для всех знаков Зодиака: убытки, грандиозные перемены или козни недругов Видео

30 октября, суббота
23:57

"Реанимации переполнены": Кличко бьет тревогу из-за ситуации с коронавирусом Видео

23:30

Новый год без снега и морозы: Украину в зимние праздники накроют холода

23:22

Зеленский обсудил с президентом Молдовы проблему энергетики

23:03

Выяснилось, чем опасна соль и как ограничить ее употребление

22:37

Александр Кочетков: о коронавирусе, вакцинах, локдаунах и памперсах

22:29

Украинцев заставят платить больше за электроэнергию: в НБУ объяснили рост тарифов Видео

21:50

"Золотые" масло и мясо: украинцев предупредили о новом взлете цен Видео

21:39

Местные выборы в Грузии: результаты экзит-поллов дают противоположные оценки

20:58

"Освятил" кулаком: в Киеве священник ПЦУ избил женщину из-за собаки и русского языка Видео

20:55

В России учительница угрожала "расстреливать у стенки" детей

Реклама
20:28

"Армагеддон" в очередях на вакцинацию: киевляне устраивают стычки и ссоры Видео

20:22

Эксперты рассказали, как отличить свежее мясо курицы от залежавшегося

20:03

Локдаун в Киеве с 1 ноября: Кличко объявил о рейдах в транспорте и пригрозил штрафами Видео

19:46

Еще один либеральный огурец проквасился окончательно мнение

19:36

В Грузии на выборах избили оппозиционера

19:32

В моду на зиму 2022 вернулась завораживающая стрижка на средние волосы в стиле загадочных 70-х Фото Видео

19:18

Под Киевом подросток упал с моста на фуру: мать не верит в версию копов о самоубийстве

19:08

В ВСУ объявили о выводе войск Украины из Старомарьевки после гуманитарной акции Видео

18:54

В Киеве от коронавируса скончались известные супруги-писатели

18:27

В Сумах напали на журналистов канала НАШ, оператора облили кофе

18:25

COVID-вакцинация не поможет: украинцам назвали сроки резкого ухудшения ситуации Видео

17:22

Старомарьевка под контролем Украины: комбриг ВСУ раскрыл детали операции Видео

17:11

2 года лишения свободы или штраф: за Надежду Савченко и ее сестру взялось МВД Видео

16:37

Дипскандал с Польшей: Варшава заявила о дискриминации поляков, Киев резко ответил Видео

16:19

Киев захлестнул бум массовой вакцинации от COVID-19: люди столпились в очередях за прививкой Видео

15:59

"Я – мажор, вы – бомжи": всплыли шокирующие факты о виновнике смертельного ДТП в Харькове Видео

15:45

Миллион украинцев получают минимальную пенсию: на сколько ее собрались повысить

15:39

Импорта электроэнергии из Беларуси и России в Украину с 1 ноября не будет - Герус

15:20

Атака мощного антициклона: Украина "утонет" в тумане, температура упадет до -8° Видео

15:03

Пациенты показали адские условия содержания годовалого ребенка-сироты в больнице Запорожья

Реклама
14:48

РФ прикрутила газовый краник: прекращена прокачка в ЕС через Польшу Видео

14:29

"Не имеем претензий и обид к Коле": сестра пострадавшего в ДТП в Харькове высказалась о ситуации Видео

14:19

Кому нельзя делать прививку от коронавируса: полный список противопоказаний по всем вакцинам Видео

14:02

Умирают даже молодые: инфекционист рассказал, чем опасны осложнения после коронавируса

14:02

Зеленский анонсировал полную реставрацию Одесского художественного музея по программе "Большая стройка"

13:11

Набросился с кулаками и спустил с лестницы: на Хмельнитчине муж поймал на горячем жену с любовником

12:58

Экстремальная магнитная буря в 7 баллов на Хэллоуин: как пережить Видео

12:44

Пенсии в Украине вырастут: кто получит доплаты уже в ноябре

12:42

В тюрьму на 8 лет: украинцев будут жестко наказывать за подделку ковид-сертификатов Видео

12:40

2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять