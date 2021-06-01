Украинцев предупредили о рекордных +40 градусах и назвали сроки

В Украине ожидается жарка погода / УНИАН

Тенденции последних лет свидетельствуют о том, что лето в Украине не будет холодным, заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

"Если проанализировать состояние погоды в летний период за последние лет двадцать, то получается, что не может быть лето сейчас холодным", - подчеркнул он в интервью Радио Свобода.

По его прогнозу в середине лета (июль и август) вероятно значительное повышение температуры воздуха.

"Начиная с июня, а особенно июль и август – это температура воздуха, которая будет значительно выше нормы, и большую количество дней она будет достигать 30-35, а в отдельные дни даже до 40 градусов, поэтому лето может быть только жарким. Другого лета у нас уже не будет", - отметил директор Укргидрометцентра.

Кульбида добавил, что температура воздуха существенно повысится после первой декады июня.

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Прогноз погоды на лето 2021: