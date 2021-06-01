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Украинцев предупредили о рекордных +40 градусах и назвали сроки

1 июня 2021, 06:48
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Температура воздуха летом может быть значительно выше нормы, говорит Николай Кульбида.

В Украину идет адская жара
В Украине ожидается жарка погода / УНИАН

Тенденции последних лет свидетельствуют о том, что лето в Украине не будет холодным, заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

"Если проанализировать состояние погоды в летний период за последние лет двадцать, то получается, что не может быть лето сейчас холодным", - подчеркнул он в интервью Радио Свобода.

По его прогнозу в середине лета (июль и август) вероятно значительное повышение температуры воздуха.

"Начиная с июня, а особенно июль и август – это температура воздуха, которая будет значительно выше нормы, и большую количество дней она будет достигать 30-35, а в отдельные дни даже до 40 градусов, поэтому лето может быть только жарким. Другого лета у нас уже не будет", - отметил директор Укргидрометцентра.

Кульбида добавил, что температура воздуха существенно повысится после первой декады июня.

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Прогноз погоды на лето 2021:

  • Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.
  • Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что первый месяц лета начнется с дождей, которые будут идти около 3 дней. Дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.
  • Горбань уточнил, что к концу июня температура может пойти вверх и приблизится к 30 градусам. В июле днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40 градусов он прогнозирует в середине месяца. Горбань добавил, что к середине последнего месяца днем ожидается под +40 градусов при почти полном отсутствии облаков.
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