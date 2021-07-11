Украинцев предупредили об аномальной засухе и назвали сроки

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Украине в 2024 году грозит сильная засуха, заявил народный синоптик Леонид Горбань.

Как рассказал он в интервью Фактам, засуха будет сопоставима с 2003 годом, когда в стране собрали самый низкий за полстолетия урожай пшеницы.

"И сейчас ситуация грозит повториться. В 2024 году засуха накроет Украину практически по всей территории. Учитывая нынешние отношения Украины с Россией вряд ли получим поддержку как в 2003 году. И я пытаюсь сделать все, чтобы не повторился 2003 год, когда Украина стояла с протянутой рукой по вине чиновников", - подчеркнул синоптик.

По его словам, в 2010 году Украину засуха задела не так сильно, потому что центр был далеко.

"А через два семилетних цикла — в 2024 году — центром засухи будет юг Восточной Европы: Молдова, Румыния, юг Украины, юг России", - добавил Горбань.

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Прогноз погоды до конца лета 2021

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... +32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... +35 градусов.