Украину будет заливать дождями: синоптик назвала дату возвращения осадков

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- В каких областях ожидается мороз
- Где будет туман и дождь
- Когда в Украину вернутся сильные дожди
Погода в Украине 11 ноября будет туманной и почти сухой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине практически не будет осадков. Небольшие дожди могут быть только в восточных областях.
Температура воздуха ночью опустится до 3 градусов тепла, а днем повысится до +12 градусов. Уже с 15 ноября осадков станет больше.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 11 ноября
В Украине 11 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики не прогнозируют существенных осадков. В западных областях будет туман. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в западных областях 0-5° мороза; днем 3-8° тепла, в южной части и на Закарпатье до 10°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +13
По данным meteoprog, 11 ноября в Украине будет свежая погода. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +5...+13 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до 0...+8 градусов.
Погода 11 ноября в Киеве
В Киеве 11 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день не прогнозируют существенных осадков. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8°; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 4-6°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Ранее синоптик назвала точную дату, когда в Украине потеплеет. В ближайшие дни украинцам стоит быть готовыми к морозам, туманам и сильному ветру. Но скоро погодные условия изменятся - температура воздуха повысится.
Также ранее Главред сообщал, что, согласно прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, во многих областях Украины будут снег и мороз, ветер будет сдувать с ног - погода резко ухудшится. Температура воздуха будет опускаться до -4 градусов. Ветер усилится до опасных значений.
Напомним, синоптик Вера Балабух рассказала, какой будет погода в Украине зимой - она назвала самый холодный месяц. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.
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