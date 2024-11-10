Украину будет заливать дождями: синоптик назвала дату возвращения осадков

В некоторых областях Украины 11 ноября будут дожди и туман.

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Прогноз погоды в Украине на 11 ноября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

В каких областях ожидается мороз

Где будет туман и дождь

Когда в Украину вернутся сильные дожди

Погода в Украине 11 ноября будет туманной и почти сухой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине практически не будет осадков. Небольшие дожди могут быть только в восточных областях.

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Температура воздуха ночью опустится до 3 градусов тепла, а днем повысится до +12 градусов. Уже с 15 ноября осадков станет больше.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 11 ноября

В Украине 11 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики не прогнозируют существенных осадков. В западных областях будет туман. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в западных областях 0-5° мороза; днем 3-8° тепла, в южной части и на Закарпатье до 10°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +13

По данным meteoprog, 11 ноября в Украине будет свежая погода. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +5...+13 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до 0...+8 градусов.

Погода 11 ноября в Киеве

В Киеве 11 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день не прогнозируют существенных осадков. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8°; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 4-6°", - сообщает Укргидрометцентр.

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик назвала точную дату, когда в Украине потеплеет. В ближайшие дни украинцам стоит быть готовыми к морозам, туманам и сильному ветру. Но скоро погодные условия изменятся - температура воздуха повысится.

Также ранее Главред сообщал, что, согласно прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, во многих областях Украины будут снег и мороз, ветер будет сдувать с ног - погода резко ухудшится. Температура воздуха будет опускаться до -4 градусов. Ветер усилится до опасных значений.

Напомним, синоптик Вера Балабух рассказала, какой будет погода в Украине зимой - она назвала самый холодный месяц. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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