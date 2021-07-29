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Украину накроет шквалами с градом и налетит ураган

29 июля 2021, 00:03
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Синоптики предупреждают о высокой вероятности пожаров.

Погода
Погода в Украине будет опасной / pixabay

Погода в Украине серьезно испортится уже в ближайшие дни. Синоптики предупредили про вероятность шквал с градом в ряде областей 29 июля.

"29 июля днем в Украине, кроме южных областей, грозы, в западных и центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сообщили в Украинском гидрометцентре.

Согласно картам синоптиков, наименьшая вероятность осадков завтра в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму.

Температура в четверг самая невысокая будет на западе - от +26 до +30, на юге жара от +30 до +35, а на остальной территории +28 +32 градуса.

В Киеве также вероятна гроза и дождь, температура +29 +31 градус, ночью +18 +20.

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Также синоптики предупреждают о высокой вероятности пожаров.

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"29 июля в восточных, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - добавили в гидрометцентре.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на август 2021. По его словам, будет жарко и практически без дождей.

Кроме того, Горбань считает, что осень в Украине начнется рано. Уже во второй половине сентября пройдут дожди и похолодает.

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