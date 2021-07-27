В Украину налетит резкое похолодание до +15

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине резко изменится. Как прогнозируют синоптики, уже в начале августа будет похолодание в некоторых областях до +15 +18 градусов, и будет много осадков.

Согласно прогнозу синоптиков ресурса Gismeteo, температура резко снизится 3-5 августа. До этого времени будет тепло и даже жарко, +27 +32 градуса.

Свежий воздух зайдет с запада, где уже в последние дни июля ожидается +25. А 3 августа синоптики прогнозируют тут +18 днем. Затем похолодание расползется на северные, центральные, южные и восточные области.

На севере и в центре 3-5 августа ожидается +20 +22, в остальных областях станет свежее до +23 +26.

Синоптики также прогнозируют, что до конца июля в стране будет дождливо, особенно в западных и северных областях.

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Как прогнозирует синоптик Наталка Диденко, "ощутимое снижение температуры воздуха придет в Украину на следующей неделе, в начале августа".

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Согласно данным Украинского гидрометцентра, в августе 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов. Это на 1-1,5 градусов выше климатической нормы.

Также синоптики ресурса meteoprog составили прогноз погоды на две недели.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на август 2021. По его словам, будет жарко и практически без дождей.

Кроме того, Горбань считает, что осень в Украине начнется рано. Уже во второй половине сентября пройдут дожди и похолодает.