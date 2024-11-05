Украину накрывает магнитная буря: когда этот шторм будет на пике

Мощность магнитной бури в пиковый день достигнет пятибалльного уровня.

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Активность Солнца снизится только в конце недели / pixabay

Кратко:

7 ноября Украину атакует магнитная буря большей силы

Солнечная активность не будет утихать в течение трех дней

С 5 по 7 ноября, согласно прогнозу солнечной и геомагнитной активности ожидается магнитная буря. Сначала она будет небольшой, но уже в четверг достигнет своего пика.

Об этом сообщили в Центре прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Главред разобрался, что по уровню мощности магнитная буря будет с К-индексом 4 в течение первых двух дней, а 7 ноября достигнет отметки в 5 баллов.

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Важно отметить, что уровень мощности магнитных бурь классифицируется между показателями 2 и 9. Чем выше К-индекс, тем более мощным магнитным колебаниям он соответствует. Поэтому 4-балльная магнитная буря соответствует желтому, а 5-балльная - красному уровню.

Магнитная буря 5-7 ноября / Скриншот с meteoagent

Ослабление солнечной активности, по данным meteoagent, прогнозируется лишь в конце недели, с 8 ноября К-индекс будет соответствовать 2 баллам и продержится до 10 ноября.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Влияние магнитных бурь на людей

Многие в период солнечной активности испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту, боль в области сердца. Среди распространенных симптомов также:

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Если вы чувствительны к магнитным бурям, во время повышенной солнечной активности нужно придерживаться нескольких правил, чтобы улучшить свое самочувствие, а именно:

Ограничить употребление жирной, острой и мучной пищи;

Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

Чаще находиться на свежем воздухе и больше ходить пешком;

Регулярно проветривать комнату.

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