Украину заморозит до -24°: когда и где врежет дубак

Резкое похолодание с серьезными морозами ожидается еще до конца недели.
В ближайшее время в Украине вероятно изменение погодных условий. Ожидается снижение температурных показателей.
Прогнозируется, что столбики термометров резко опустятся вниз. Такие данные фиксируются в прогнозах радара погоды Ventusky.
Резкое похолодание с морозами ожидается еще до конца недели. В Украине прогнозируются морозы ниже -20°С.
Обратим внимание, что, что пик похолодания стоит ожидать уже этой ночью. Вторжение холодного воздуха вероятно уже в ночь на субботу, 25 декабря.
Под утро субботы можно ожидать пик похолодания. В ночное время на востоке Украины столбики термометров могут показать до -20°С.
Добавим, что на крайнем востоке Луганщины температура опустится до -24 градусов.
Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.
Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.
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