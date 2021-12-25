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Украину заморозит до -24°: когда и где врежет дубак

25 декабря 2021, 04:22
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Резкое похолодание с серьезными морозами ожидается еще до конца недели.

мороз, снег, зима, градусник
/ dpchas.com.ua

В ближайшее время в Украине вероятно изменение погодных условий. Ожидается снижение температурных показателей.

Прогнозируется, что столбики термометров резко опустятся вниз. Такие данные фиксируются в прогнозах радара погоды Ventusky.

Резкое похолодание с морозами ожидается еще до конца недели. В Украине прогнозируются морозы ниже -20°С.

Обратим внимание, что, что пик похолодания стоит ожидать уже этой ночью. Вторжение холодного воздуха вероятно уже в ночь на субботу, 25 декабря.

Под утро субботы можно ожидать пик похолодания. В ночное время на востоке Украины столбики термометров могут показать до -20°С.

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Добавим, что на крайнем востоке Луганщины температура опустится до -24 градусов.

Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.

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