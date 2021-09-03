В Украину идет резкое похолодание и сильный шторм

Погода в Украине на выходных будет опасной / ua.depositphotos.com

Погода в Украине 4 и 5 сентября будет переменчивой. Ожидается резкое похолодание, дожди и сильный ветер.

Как прогнозирует синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, сначала страну пересечет холодный атмосферный фронт, а потом его выгонит антициклон.

"Суббота. Украину 4-го сентября будет пересекать холодный атмосферный фронт циклона по имени Philipp. Шлейфом во время его прохождения возможны периодические дожди. Если честно, будут они преимущественно небольшими, будут уступать прояснениям, дадут нам погреть носы и щека. Но зонтики все же бросьте в путешествие", - предупредила Диденко.

В воскресенье погода начнет снова меняться и осадки возможны только в северных областях Украины.

"Воскресенье. Антициклон вытеснит фронт, подвинет Philipp дальше, поэтому в большинстве областей осадков не будет. Только северную часть затронет влажность – возможны там 5 сентября небольшие дожди", - отметила синоптик.

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Она предупредила, что температура воздуха на выходных будет невысокая, а ночью будет совсем холодно.

"Температура воздуха на выходных будет невысокая. На протяжении дня +14 +19 градусов, в южной части комфортнее, +19 +24 градуса", - отметила Диденко.

В Киеве погода на выходных будет прохладная и небольшие дожди.

"В Киеве на выходных возможны периодические дожди, которые тоже будут давать дорогу несмелому осеннему солнцу. Поэтому дома не сидите – будет хоть и "бабье лето", но для путешествий близких и далеких – нормально. Ночи холодные, а на протяжении дня ожидается +15 +16 градусов", - рассказала Диденко.

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Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.