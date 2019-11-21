"Троянский конь": Дуров объяснил, почему WhatsApp нужно удалить

Павел Дуров посоветовал пользователям смартфонов избавиться от WhatsApp / instagram.com/durov

Российский программист, бизнесмен, один из создателей соцсети ВКонтакте, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил, что принадлежащий американской компании Facebook мессенджер WhatsApp на смартфонах используется как троянский конь.

Из-за уязвимостей, которые есть в WhatsApp, персональные данные пользователе могут получить хакеры и государственные учреждения, поэтому мессенджер нужно удалить со смартфона, посоветовал предприниматель в своем Telegram-канале.

Программист отметил, что с помощью WhatsApp можно следить за фото и видео пользователей, которые хранятся за пределами мессенджера.

По его словам, причина возможной слежки заключается в том, что Facebook принимает участие в программе Агентства нацбезопасности США по сбору данных о населении (PRISM).

Ранее сообщалось, что WhatsApp перестанет работать на устаревших операционных системах. После 31 декабря 2019 года пользователи не смогут использовать мессенджер на гаджетах с операционными системами Windows Phone, а с 1 февраля 2020-го - на гаджетах на ОС Android с версией 2.3.7 и iOS 8 и старше.