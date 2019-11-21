"Троянский конь": Дуров объяснил, почему WhatsApp нужно удалить

С помощью WhatsApp можно узнать, что хранится в смартфоне пользователя, сообщил программист.
Российский программист, бизнесмен, один из создателей соцсети ВКонтакте, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил, что принадлежащий американской компании Facebook мессенджер WhatsApp на смартфонах используется как троянский конь.
Из-за уязвимостей, которые есть в WhatsApp, персональные данные пользователе могут получить хакеры и государственные учреждения, поэтому мессенджер нужно удалить со смартфона, посоветовал предприниматель в своем Telegram-канале.
Программист отметил, что с помощью WhatsApp можно следить за фото и видео пользователей, которые хранятся за пределами мессенджера.
По его словам, причина возможной слежки заключается в том, что Facebook принимает участие в программе Агентства нацбезопасности США по сбору данных о населении (PRISM).
Ранее сообщалось, что WhatsApp перестанет работать на устаревших операционных системах. После 31 декабря 2019 года пользователи не смогут использовать мессенджер на гаджетах с операционными системами Windows Phone, а с 1 февраля 2020-го - на гаджетах на ОС Android с версией 2.3.7 и iOS 8 и старше.