WhatsApp перестанет работать: в компании обьяснили причину

WhatsApp перестанет работать на устройствах с устаревшими операционными системами / Carsten Rehder/DPA

Мессенджер WhatsApp прекратит свою работу с 1 февраля 2020 года на устаревших операционных системах.

Прекращение поддержки Android с версией 2.3.7 и iOS 8 и старше обьявлено на сайте WhatsApp.

Кроме того, пользователи не смогут использовать WhatsApp на гаджетах с операционными системами Windows Phone после 31 декабря 2019 года.

Разработчики отметили, что юзеры с устаревшими ОС не смогут создать новый аккаунт, а также повторно подтвердить существующие аккаунты. Однако, им дается возможность продолжать пользоваться приложением WhatsApp вплоть до 1 февраля 2020 года.

В компании также добавили перечень операционных систем, на которых не будет проблем с приложением:

Android с операционной системой 4.0.3 и более поздние версии

iPhone с операционной системой iOS 9 и более поздние версии

Некоторые телефоны с операционной системой KaiOS 2.5.1 и новее, включая JioPhone и JioPhone 2

Ранее стало известно, что для смартфонов Huawei запретили Facebook, WhatsApp и Instagram.