WhatsApp перестанет работать: в компании обьяснили причину

Тысячи Android и iPhone останутся без мессенджера WhatsApp.
Мессенджер WhatsApp прекратит свою работу с 1 февраля 2020 года на устаревших операционных системах.
Прекращение поддержки Android с версией 2.3.7 и iOS 8 и старше обьявлено на сайте WhatsApp.
Кроме того, пользователи не смогут использовать WhatsApp на гаджетах с операционными системами Windows Phone после 31 декабря 2019 года.
Разработчики отметили, что юзеры с устаревшими ОС не смогут создать новый аккаунт, а также повторно подтвердить существующие аккаунты. Однако, им дается возможность продолжать пользоваться приложением WhatsApp вплоть до 1 февраля 2020 года.
В компании также добавили перечень операционных систем, на которых не будет проблем с приложением:
- Android с операционной системой 4.0.3 и более поздние версии
- iPhone с операционной системой iOS 9 и более поздние версии
- Некоторые телефоны с операционной системой KaiOS 2.5.1 и новее, включая JioPhone и JioPhone 2
Ранее стало известно, что для смартфонов Huawei запретили Facebook, WhatsApp и Instagram.