Атака на сайт Квартала 95: хакеры РФ устроили "охоту" на переписку Баканова

Стало известно о фишинговой атаке на сайт Квартала 95 / youtube.com

Перед Новым годом сайт студии Квартал 95 пытались взломать российские хакеры.

По данным расположенной в Кремниевой долине фирме по кибербезопасности Area1, фишинговая атака на сайт Квартала сопровождалась попыткой выкрасть персональные данные сотрудников.

Как пишет The New York Times, российские кибер-пираты стремились также найти переписку Ивана Баканова, которого президент Владимир Зеленский назначил главой Службы безопасности Украины.

Хакеры, вероятно, пытались заполучить электронные письма экс- руководителя Квартала Баканова, добавляет издание.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что как хакеры атаковали сайт Зеленского.