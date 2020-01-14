Атака на сайт Квартала 95: хакеры РФ устроили "охоту" на переписку Баканова

Фишинговая атака на сайт Квартала сопровождалась попыткой выкрасть персональные данные сотрудников.
Перед Новым годом сайт студии Квартал 95 пытались взломать российские хакеры.
По данным расположенной в Кремниевой долине фирме по кибербезопасности Area1, фишинговая атака на сайт Квартала сопровождалась попыткой выкрасть персональные данные сотрудников.
Как пишет The New York Times, российские кибер-пираты стремились также найти переписку Ивана Баканова, которого президент Владимир Зеленский назначил главой Службы безопасности Украины.
Хакеры, вероятно, пытались заполучить электронные письма экс- руководителя Квартала Баканова, добавляет издание.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что как хакеры атаковали сайт Зеленского.