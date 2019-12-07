В СНБО рассказали, как хакеры атаковали сайт Зеленского

Атакам подвергаются банковская система и официальные веб-сайты.
За последний месяц в Украине было отражено 11 кибератак, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Среди прочих атакам подверглись банковская система и официальный веб-сайт президента, подчеркнул он на брифинге по итогам закрытого заседания СНБО.
"Это оружие будущего, и президент Украины уделяет вопросу киберзащиты очень большое внимание. Если мы говорим о диджитализации и цифровизации государства, должны понимать, что эта цифра должна быть защищена", - добавил Данилов.
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Напомним, ранее министр обороны Андрей Загороднюк рассказал о киберагрессии из РФ.