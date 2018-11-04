"Оружие Кремля": эксперты предупредили о подготовке новой хакерской атаки

В Украине хакерские удары приходятся на жизненно важные объекты инфраструктуры
В Украине неизвестная группа злоумышленников осуществляет целевые атаки на объекты в стране в течение нескольких лет.
При этом готовятся атаки на объекты энергетического сектора страны, предупреждают специалисты по кибербезопасности.
Война идет не только на восточном фронте в Донбассе и на складах боеприпасов. И если в других странах "политические" хакеры влияют прежде всего на выборы, то в Украине удары приходятся на жизненно важные объекты инфраструктуры, говорится в материале zn.ua.
"Анализируя объекты и время атак, а также то, что они осуществляются именно в нашей стране, несложно понять, что кибератаки являются еще одним оружием Кремля в войне против Украины", — сказано в статье.
Напомним, ранее хакеры "слили" данные десятков тысяч украинцев.