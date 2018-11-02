Хакерская атака на Facebook: в Сеть "слили" данные десятков тысяч украинцев

Хакеры раскрыли личные данные пользователей Facebook / Reuters

В результате хакерской атаки в свободном доступе оказались личные данные 257 тысяч пользователей соцсети Facebook, из них 47 тысяч оказались украинцами.

Личные данные "слили" через сайт Fbserver, при этом в 81 тысяче аккаунтов были доступны личные сообщения, сообщает "Русская служба BBC".

В то же время хакеры говорят, что они получили доступ к данным 120 млн человек, а для их получения были использованы вредоносные расширения для браузеров и внутренние уязвимости соцсети.

Отметим, что данные разбиты на почти 200 страновых разделов, в выборке есть аккаунты из Великобритании, США, Бразилии и стран СНГ.

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В то же время заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин направил в офис Facebook запрос относительно информации об утечке личных данных аккаунтов, который затронул, в частности, десятки тысяч украинских пользователей.

"Я знаю о проблеме. Работаю над проверкой. Запрос на офис ФБ прислал", – написал Золотухин в Facebook.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что созданная им соцсеть учла свои прошлые ошибки и готова к противодействию попыткам вмешательства в выборы в США.

Напомним, что в популярной операционной системе нашли критическую уязвимость.