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В Dota Underlords добавили много нового в честь релиза игры

26 февраля 2020, 11:56

Заодно в игре стартовал первый сезон с новыми наградами.

Кадр из Dota
Кадр из Dota Underlords / Valve

Dota Underlords, автоматические шахматы от Valve, наконец-то добралась до полноценного релиза. В честь этого в игре стартовал новый сезон, который принес с собой множество наград и испытаний.

В игру добавили особое приключение, посвященное захвату Белого Шпиля. Это особая зона, полная битв и головоломок. Вам предстоит захватывать ее районы, получая за это достойное вознаграждение.

Объяснение сути
Объяснение сути Белого Шпиля из Dota Underlords / Valve

Также в игру добавили первый настоящий боевой пропуск. С повышением его уровня вы будете получать самые разные косметические предметы, например, поля битв. Стоит пропуск 4.99 долларов (121 гривну), однако некоторые награды откроются и без его покупки.

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Объяснение сути боевого пропуска из Dota Underlords / Valve

Также разработчики значительно переработали баланс игры, чтобы сделать ее бодрее и веселее.

Заодно Valve выпустила красочный трейлер в честь старта первого сезона.

Dota Underlords появилась в раннем доступе 20 июня 2019 года. Стилистически игра напоминает Dota 2. Ее идея берет начало в модификации Dota Auto Chess, которая оказалась невероятно популярной у игроков по всему миру. Суть мода заключается в том, что вы не контролируете битву напрямую, вместо этого лишь выбирая позиционирование ваших героев-фигур.

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