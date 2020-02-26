В Dota Underlords добавили много нового в честь релиза игры

Кадр из Dota Underlords / Valve

Dota Underlords, автоматические шахматы от Valve, наконец-то добралась до полноценного релиза. В честь этого в игре стартовал новый сезон, который принес с собой множество наград и испытаний.

В игру добавили особое приключение, посвященное захвату Белого Шпиля. Это особая зона, полная битв и головоломок. Вам предстоит захватывать ее районы, получая за это достойное вознаграждение.

Объяснение сути Белого Шпиля из Dota Underlords / Valve

Также в игру добавили первый настоящий боевой пропуск. С повышением его уровня вы будете получать самые разные косметические предметы, например, поля битв. Стоит пропуск 4.99 долларов (121 гривну), однако некоторые награды откроются и без его покупки.

Объяснение сути боевого пропуска из Dota Underlords / Valve

Также разработчики значительно переработали баланс игры, чтобы сделать ее бодрее и веселее.

Заодно Valve выпустила красочный трейлер в честь старта первого сезона.

Dota Underlords появилась в раннем доступе 20 июня 2019 года. Стилистически игра напоминает Dota 2. Ее идея берет начало в модификации Dota Auto Chess, которая оказалась невероятно популярной у игроков по всему миру. Суть мода заключается в том, что вы не контролируете битву напрямую, вместо этого лишь выбирая позиционирование ваших героев-фигур.