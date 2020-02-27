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Скриншоты долгожданной Baldur's Gate III утекли в сеть раньше времени

27 февраля 2020, 14:12

Возвращение серии классических RPG выглядит очень красиво.

Кадр из тизера Baldur's Gate III
Кадр из тизера Baldur's Gate III / Larian Studios

В сети появились первые скриншоты RPG Baldur's Gate III от Larian Studios. Их должны были представить лишь в ночь на 28 февраля, однако утечка позволила взглянуть на них чуть раньше.

Скриншоты слил сайт Jeuxactu, но тут же их удалил. Однако интернет все помнит, потому кадры из Baldur's Gate III быстро разошлись по сети.

На них можно увидеть диалоговую систему, которую реализовали от первого лица. Также все варианты ответа в диалогах написаны в прошедшем времени, будто протагонист ведет рассказ о своих приключениях.

А вот боевая система будет пошаговой, прямо как в другой игре Larian Studios - Divinity: Original Sin.

Слитый кадр Baldur's Gate III
Слитый кадр Baldur's Gate III / Larian Studios
Слитый кадр Baldur's Gate III
Слитый кадр Baldur's Gate III / Larian Studios
Слитый кадр Baldur's Gate III
Слитый кадр Baldur's Gate III / Larian Studios
Слитый кадр Baldur's Gate III
Слитый кадр Baldur's Gate III / Larian Studios
Слитый кадр Baldur's Gate III
Слитый кадр Baldur's Gate III / Larian Studios
Слитый кадр Baldur's Gate III
Слитый кадр Baldur's Gate III / Larian Studios
Слитый кадр Baldur's Gate III
Слитый кадр Baldur's Gate III / Larian Studios
Слитый кадр Baldur's Gate III
Слитый кадр Baldur's Gate III / Larian Studios
Слитый кадр Baldur's Gate III
Слитый кадр Baldur's Gate III / Larian Studios
Слитый кадр Baldur's Gate III
Слитый кадр Baldur's Gate III / Larian Studios
Слитый кадр Baldur's Gate III
Слитый кадр Baldur's Gate III / Larian Studios
Слитый кадр Baldur's Gate III
Слитый кадр Baldur's Gate III / Larian Studios

У Baldur's Gate III дата выхода пока не раскрывается. Ходят слухи, что игра появится в раннем доступе в первой половине 2020 года.

Baldur's Gate III - трейлер

игры игры на ПК Baldur's Gate III Larian Studios
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