Microsoft показала первый тизер Halo: Combat Evolved Anniversary на PC

Кадр из Halo: Combat Evolved Anniversary / Microsoft

Halo: The Master Chief Collection - это переиздание сразу шести частей Halo для Xbox One. Однако Microsoft понемногу портирует все игры и на ПК. Пока в Steam доступна лишь Halo: Reach, но уже появился первый тизер Halo: Combat Evolved Anniversary, с которой и началась великая серия шутеров.

Ролик может вызвать острый приступ ностальгии у всех фанатов Halo, ведь в нем показан фрагмент из вступления к первой части. В нем Мастер Чиф, главный герой серии, пока находится внутри криокапсулы, а за кадром идет обсуждение вторжения инопланетных войск Ковенанта.

Также за несколько часов до публикации ролика-тизера некоторые умельцы сумели найти страницу Halo: Combat Evolved Anniversary в Microsoft Store, однако ее быстро удалили. Но все указывает, что дату выходу мы узнаем уже совсем скоро.

Halo - игра, которой сначала занималась студия Bungie, но теперь серия перешла во владение 343 Industries. Сюжет рассказывает о похождениях солдата Мастера Чифа в футуристическом мире, раздираемом на части войной с инопланетянами. Halo стала одним из главных эксклюзивов Xbox и во многом оказалась передовой серией, особенно если рассматривать ее мультиплеер.

Halo: The Master Chief Collection цена в Steam - 479 гривен. Не так уж много за шесть отличных игр.

Halo: The Master Chief Collection - трейлер