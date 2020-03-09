Авторы Worms показали тизер новой части легендарной серии о червячках

Арт игры Worms W.M.D. / Team17

Worms - культовая серия видеоигр, в которой крайне воинственные червячки уничтожают друг друга при помощи автоматов, гранат и прочего тяжелого вооружения. В 2020-м об этих играх успели подзабыть, но тут студия Team17 поделилась первым тизером новой части.

Правда, ничего особого в нем не показали. Изначально на экране старенького телевизора мы видим самую первую часть Worms. Затем приползает уже современный червячок и ломает телевизор, а потом подрывается на святой гранате, которую фанаты серии знают прекрасно.

В тизере указан 2020 год, но больше никакой информации нет. А описание ролика гласит, что "в таких Worms мы еще никогда не играли". Осторожно, но с надеждой верим.

Последняя на сегодняшний день часть серии - Worms W.M.D 2016 года. Игроки и критики приняли ее в целом тепло. Однако лучшей частью до сих пор считается Worms Armageddon 1999 года.

По своей сути Worms - тактическая стратегия, в которой несколько команд червячков соревнуются за победу. Побеждает та, в которой останутся выжившие. Цель - убить всех врагов. Каждый игрок ходит по очереди, атакуя врагов при помощи разнообразного оружия. Еще одна отличительная особенность игры - разрушаемое окружение.