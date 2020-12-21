Названы лучшие IT-работодатели Украины в 2020-ом году

IT-отрасль / Oxbridge Academy

Портал DOU обновил ежегодный рейтинг лучших украинских работодателей для ИТ-специалистов по итогам уходящего года. В этом году в нем приняло участие 14 615 человек, которые оценивали 1008 компании.

Компании-работодатели были разделены на 4 категории по количеству сотрудников: до 200, до 800, до 1500 и свыше 1500 человек. Результаты представлены по состоянию на 20 декабря, впоследствии они могут немного меняться.

Подробнее с методологией рейтинга можно ознакомиться по ссылке.

Категория "свыше 1500 специалистов"

Лучшей среди крупнейших ИТ-компаний стала Genesis, На втором месте – Intellias, на третьем – ELEKS. Если говорить о пятерке крупнейших украинских ИТ-компании, то преодолеть проходной барьер удалось SoftServe, которая заняла 5-е место рейтинга.

Категория "800-1500 специалистов"

В этой категории победу одержала Компания Innovecs, набрав минимум 94 баллов в каждом блоке вопросов. Далее следуют Plarium, которая была победителем в 2014 году, и Parimatch Tech.

Категория "200-800 специалистов"

Лучшей в этой категории стала украинская продуктовая компания Terrasoft. На втором месте – AMC Bridge, на третьем – appflame.

Что примечательно, лучшей в разделе "Условия труда" стала TRIONIKA, это единственная компания в категории "200-800 специалистов", которая получила максимальный балл в одном из пяти разделов. Но по суммарному количеству баллов компания заняла 7-е место.

Категория "81-200 специалистов"

В этой категории, похоже, появился бессменный лидер. Третий год подряд первое место занимает компания Codemotion. Далее с минимальным отрывом идет M2E –от первого места ее отделяет 0,05 балла. На третьем месте – львовская компания Leobit.

Также в рейтинге есть разбивка работодателей по городам:

Лучший работодатель Киева – Codemotion;

Харькова – AgileEngine;

Львова – Leobit;

Днепра – M2E;

Одессы – 3DLOOK;

Черновцов – AMC Bridge.

Ранее украинское подразделение Google представило итоговый рейтинг самых популярных запросов среди украинских пользователей поисковой системы в уходящем году.

В уходящем году украинцев больше всего волновали вопросы, связанные с пандемией коронавируса – самым популярным поисковым запросом 2020 года в Google Украина стал "Коронавирус". Второй по популярности – запрос "Коронавирус рекомендации", а на третьем месте – "Выборы в США".

Кроме того, в 2020 году выросло число запросов на тему дистанционного обучения – среди самых популярных запросов года сервис "Google Класс", образовательный проект "На урок" и сервис для видеоконференций Zoom. Также украинцы интересовались карантином в Украине, телевизионным шоу "Холостячка" и праздниками 2020 года.