Названы лучшие IT-работодатели Украины в 2020-ом году

В топе Genesis, Innovecs и Terrasoft.
Портал DOU обновил ежегодный рейтинг лучших украинских работодателей для ИТ-специалистов по итогам уходящего года. В этом году в нем приняло участие 14 615 человек, которые оценивали 1008 компании.
Компании-работодатели были разделены на 4 категории по количеству сотрудников: до 200, до 800, до 1500 и свыше 1500 человек. Результаты представлены по состоянию на 20 декабря, впоследствии они могут немного меняться.
Подробнее с методологией рейтинга можно ознакомиться по ссылке.
Категория "свыше 1500 специалистов"
Лучшей среди крупнейших ИТ-компаний стала Genesis, На втором месте – Intellias, на третьем – ELEKS. Если говорить о пятерке крупнейших украинских ИТ-компании, то преодолеть проходной барьер удалось SoftServe, которая заняла 5-е место рейтинга.
Категория "800-1500 специалистов"
В этой категории победу одержала Компания Innovecs, набрав минимум 94 баллов в каждом блоке вопросов. Далее следуют Plarium, которая была победителем в 2014 году, и Parimatch Tech.
Категория "200-800 специалистов"
Лучшей в этой категории стала украинская продуктовая компания Terrasoft. На втором месте – AMC Bridge, на третьем – appflame.
Что примечательно, лучшей в разделе "Условия труда" стала TRIONIKA, это единственная компания в категории "200-800 специалистов", которая получила максимальный балл в одном из пяти разделов. Но по суммарному количеству баллов компания заняла 7-е место.
Категория "81-200 специалистов"
В этой категории, похоже, появился бессменный лидер. Третий год подряд первое место занимает компания Codemotion. Далее с минимальным отрывом идет M2E –от первого места ее отделяет 0,05 балла. На третьем месте – львовская компания Leobit.
Также в рейтинге есть разбивка работодателей по городам:
Лучший работодатель Киева – Codemotion;
- Харькова – AgileEngine;
- Львова – Leobit;
- Днепра – M2E;
- Одессы – 3DLOOK;
- Черновцов – AMC Bridge.
Ранее украинское подразделение Google представило итоговый рейтинг самых популярных запросов среди украинских пользователей поисковой системы в уходящем году.
В уходящем году украинцев больше всего волновали вопросы, связанные с пандемией коронавируса – самым популярным поисковым запросом 2020 года в Google Украина стал "Коронавирус". Второй по популярности – запрос "Коронавирус рекомендации", а на третьем месте – "Выборы в США".
Кроме того, в 2020 году выросло число запросов на тему дистанционного обучения – среди самых популярных запросов года сервис "Google Класс", образовательный проект "На урок" и сервис для видеоконференций Zoom. Также украинцы интересовались карантином в Украине, телевизионным шоу "Холостячка" и праздниками 2020 года.