NVIDIA выпустила бесплатный "пейнт", который превратит ваши каракули в шедевр

Графический редактор Canvas / Nvidia

Компания Nvidia выпустила редактор Canvas, который при помощи нейросетевых вычислений превращает наброски дизайнера в фотореалистичные изображения. Судя по превью, создание не сложнее, чем детские примитивы в Paint.

Работает все предельно просто. Достаточно выбрать на панели инструментов один из 15 типов материалов: трава, облака, вода, деревья и так далее, а затем нанести на холст мазок – нейросеть практически моментально преобразует его и отобразит результат в соседнем окне.

Помимо материалов в редакторе есть слои и девять стилей, в зависимости от которых меняется освещение и иные детали пейзажей. Изображения в Canvas можно разделить на слои, чтобы редактировать разные части по отдельности. Можно начать рисовать как с чистового листа, так и выбрать один из нескольких шаблонов, а результат импортировать в формате PSD для дальнейшего редактирование в Photoshop.

Бета-версия Nvidia Canvas доступна здесь. Опробовать его могут все желающие, но для работы редакторы нужна видеокарта из серий GeForce RTX, NVIDIA RTX, Quadro RTX или TITAN RTX, операционная система Windows 10 и драйвер 460.89 или более новый.

Ранее Главред рассказывал о симуляторе художника Painting VR для шлема Oculus Quest 2, который позволяет изучить азы рисования прямо в виртуальном пространстве, включая основы цвета, процесса рисования и композиции.

Приложение совместимо со шлемами Oculus Quest и Quest 2, а также с контроллерами Oculus Touch. Стоит программа 9,99 долларов (~275 грн).