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Пока есть время: Топ 10-игр, в которых можно затеряться на сотни часов

Денис Пономаренко

журналист

20 октября 2020, 22:00

Пришла пора сдуть пыль со своих аккаунтов в Steam!

Топ 10 игр продолжительностью 100 часов

Многие современные игры проходятся за пару-тройку вечеров, особенно если речь о популярных шутерах. К примеру, начиная с Modern Warfare, любая игра в франшизе Call of Duty пробегается за 4 — максимум 6 часов. А платите-то вы (если, конечно, с торрентов не качаете) внушительные деньги, и, конечно, хочется больше содержимого.

Остается только один вариант — покупать самобытные проекты, с акцентом на длительную сюжетную кампанию и открытый игровой мир.

Редакция Главред выбрала Топ-10 игр, которые надолго запомнятся и не дадут заскучать, даже если на их прохождение уйдут недели и месяца.

Kingdom Come: Deliverance ≈ 120 часов

Kingdom Come: Deliverance
Kingdom Come: Deliverance / Warhorse Studios

Kingdom Come: Deliverance — это захватывающая РПГ с открытым миром, которая перенесёт вас в эпическое приключение в Священную Римскую империю. Отомстите за смерть ваших родителей, сражаясь с силами вторжения, выполняйте квесты, изменяйте мир своими решениями.

Оценка на Metacritic: 76/100.

Steam | GOG | PS Store | Microsoft Store

Fallout: New Vegas ≈ 120 часов

Fallout: New Vegas
Fallout: New Vegas / Obsidian

Добро пожаловать в Вегас. Новый Вегас.

Тут вам придется заранее копать себе могилу, ведь перед смертью храбрый не выпьет текилу...ну так, это просто цветочки. Вегас — город мечтателей и головорезов, которых сюда послали враждующие между собой организации, чтобы окончательно завладеть этим, как они говорят, оазисом посреди пустыни. Это место, в котором правильный человек с правильной пушкой может сделать много всякой работенки на тех или иных людей, чтобы не дать какому-то неудачнику встать у себя на пути.

Оценка на Metacritic: 84/100.

Steam | GOG | PS Store | Microsoft Store

Assassin's Creed: Odyssey ≈ 130 часов

Assassin's Creed: Odyssey
Assassin's Creed: Odyssey / Ubisoft

Пройдите путь от изгоя до живой легенды: отправьтесь в далекое странствие, чтобы раскрыть тайны своего прошлого и изменить будущее Древней Греции. Вас ждет совершенно новая боевая система и морские путешествия в огромном бесшовном мире, который постоянно развивается и реагирует на каждое ваше действие.

Оценка на Metacritic: 87/100.

Steam | EGS | PS Store | Microsoft Store

Dragon Age: Inquisition ≈ 130 часов

Dragon Age: Inquisition / BioWare
Dragon Age: Inquisition / BioWare

Вы — Инквизитор, и вам предстоит спасти мир от него самого. Но этот путь будет вымощен тяжелыми решениями. Тедас — земля раздоров. Стороны не перестают враждовать друг с другом, даже когда в мир рекой текут демоны. А что же вы? Вы со своим отрядом — единственные, кто может удержать весь свет на краю пропасти. Вам предстоит возглавить всех... или погибнуть.

Оценка на Metacritic: 89/100.

Steam | EA Play | PS Store | Microsoft Store

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain ≈ 160 часов

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain / Kojima Productions

Спустя девять лет после событий игры MGSV: GROUND ZEROES и падения Главной базы "Большой босс" Снейк выходит из комы. На дворе 1984 год. На фоне холодной войны продолжается глобальное обострение ядерного кризиса. Движимый местью, Снейк создает новую частную армию и возвращается на поле боя в поисках тайной группы XOF.

Оценка на Metacritic: 93/100.

Steam | PS Store | Microsoft Store

Red Dead Redemption 2 ≈ 160 часов

Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2 / Rockstar Games

Игра RDR2, получившая более 175 наград и 250 высших оценок от игровых изданий, — это грандиозная история о судьбе бандита Артура Моргана и банды Ван дер Линде, бегущих от закона через всю Америку на заре современной эпохи. Артуру предстоит выбрать, что для него важнее: его собственные идеалы или же верность людям, которые его взрастили.

Оценка на Metacritic: 97/100.

Steam | EGS | PS Store | Microsoft Store

Ведьмак 3: Дикая Охота ≈ 170 часов

Ведьмак 3: Дикая Охота
Ведьмак 3: Дикая Охота / CD Projekt RED

Действие игры разворачивается в поразительной волшебной вселенной, и любое ваше решение может повлечь за собой серьёзные последствия. Вы играете за профессионального охотника на монстров Геральта из Ривии, которому поручено найти Дитя предназначения в огромном мире, полном торговых городов, пиратских островов, опасных горных перевалов и заброшенных пещер.

Оценка на Metacritic: 92/100.

Steam | GOG | PS Store | Microsoft Store

The Elder Scrolls V: Skyrim ≈ 220 часов

The Elder Scrolls V: Skyrim
The Elder Scrolls V: Skyrim / Bethesda

Игрокам предстоит выступить в роли Довакина, Драконорожденного, который появляется в провинции Скайрим аккурат во время возвращения легендарных драконов, которые, по преданию, собираются разрушить мир. Довакину предстоит преодолеть множество трудностей на пути к своей цели - остановить драконьего повелителя Алдуина, который готовится обрушить свою ярость на весь мир.

Оценка на Metacritic: 94/100.

Steam | PS Store | Microsoft Store

Monster Hunter: World ≈ 320 часов

Monster Hunter: World
Monster Hunter: World / Capcom

Почувствуйте себя охотником, убивая свирепых чудовищ в кипящей жизнью экосистеме, где любой камень и любая букашка могут дать преимущество в бою. Охотьтесь в одиночку или в компании до трех человек, создавайте новое снаряжение из сырья, добытого с поверженных врагов, и бросайте вызов самым крупным и опасным тварям!

Оценка на Metacritic: 90/100.

Steam | PS Store | Microsoft Store

Minecraft ≈ ∞

Minecraft
Minecraft / Mojang Studios

Бесконечный открытый мир, бескрайние просторы для реализации фантазии и интереснейший мультиплеер сделали так, что молва о Minecraft разошлась по всему миру в кратчайшие сроки. До сих пор тысячи людей проводят в этой игре по несколько часов в день, несмотря на то, что они досконально прошли её и знают рецепт каждого предмета наизусть. Сейчас хайп вокруг Minecraft утих, но проект продолжает свое развитие, а сообщество даже не планирует забрасывать эту игру.

Оценка на Metacritic: 93/100.

PC | iOS | PS Store | Microsoft Store

Ранее мы рассказывали о феномене игры Among Us и почему она стала мировым хитом.

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