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Мессенджер Telegram терпит убытки и ищет миллиард $ на их покрытие

28 февраля 2021, 17:09
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Компании нужны средства на погашение долгов в апреле, а также продолжение операционной деятельности.

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Telegram займет $1 млрд из-за убытков ​​​​​ / Reuters

Telegram постоянно терпит убытки, группе не хватает капитала, а активы не покрывают обязательства, следует из финансовой отчетности группы за 2018–2020 годы, с которой ознакомились редакторы VTimes.

Чтобы разрешить ситуацию, команда мессенджера предлагает инвесторам вложить $1 млрд (свыше 25 млрд грн) в его облигации и обещает целый набор проектов по монетизации Telegram, чтобы вернуть деньги за пять лет и дать компании выжить.

Всё потому, что Telegram, даже несмотря на растущую популярность, постоянно терпит убытки, а активы не покрывают обязательства. В частности. 2018 и 2019 годы были завершены для мессенджера с убытком в 172,7 млн и 150,9 млн долларов соответственно. Если верить финансовой отчётности, Telegram за два с половиной года не получала доход от операционной деятельности.

Поэтому основатель и руководитель мессенджера Павел Дуров принял решение выпустить облигации, которые помогут выплатить срочные долги (до 30 апреля группа должна вернуть почти 626 миллионов долларов инвесторам в блокчейн-платформу TON). Оставшиеся после расчета по долгам деньги от выпуска облигаций Telegram планирует тратить в следующих пропорциях:

  • 35% — оборудование. Telegram продолжит вкладывать в собственные серверы и сетевое оборудование, чтобы не зависеть от сторонних поставщиков облачных решений;
  • 25% — верификация пользователей. Компания отправляет sms каждому пользователю при регистрации, чтобы убедиться в актуальности его номера;
  • 15% — вознаграждения сотрудникам;
  • 15% — аренда места в центрах обработки данных + 5% — провайдеры интернет-трафика;
  • 5% — техподдержка.

Облигации же будут размещать на Международном рынке Лондонской фондовой биржи. Их будут выпускать сроком на пять лет (погашение в 2026 г.) и номиналом не менее 200 000 долларов.

Если Telegram проведёт IPO, держатели облигаций получат право конвертировать их в акции с дисконтом в 10% к цене размещения. Рассчитавшись по срочным долгам за счет выпущенных облигаций, команда Telegram собирается разными способами монетизировать мессенджер, как обещал Павел Дуров.

Примерно до 2023 г. Telegram планирует следующие проекты:

Основа. Заработок на рекламе, см. внедрение рекламных постов в каналы Telegram. По расчетам мессенджера, каждый месяц Telegram генерирует в среднем около 350 млрд показов аудитории на 42 млн активных канала. Если аудитория мессенджера продолжит прирастать ежегодно по 40% (собственные данные Telegram), то число показов должно вырасти почти до 2 трлн к 2025 г. и каждый десятый показываемый пост сможет быть рекламным.

Дополнительные возможности для заработка. Сюда входит продажа премиальных стикеров, внедрение в чат игр по модели разделения выручки со сторонними разработчиками игр, которые смогут зарабатывать на рекламе в своих играх, а также создание дополнительных сервисов для корпоративных клиентов и организовать платформу для продаж.

Читайте такжеВ Telegram теперь можно перенести переписки из других мессенджеров: как это сделать

24-го числа команда мессенджера Telegram выпустила большое обновление до версии 7.5, в котором, например, групповой чат можно преобразовать в группу для трансляций с неограниченным количеством участников.

А ещё импортированные и исходные сообщения теперь будут объединены и отсортированы в соответствии с датой изначальной отправки. Апдейт уже распространяется в App Store и Google Play, но, если его еще нет для ваших устройств, просто подождите несколько часов.

Telegram Павел Дуров мессенджер Telegram
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