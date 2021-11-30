Twitter будет запрещать публиковать фото людей без их согласия

Без согласия человека фото в Twitter теперь публиковать нельзя
Пользователи Twitter смогут удалять фотографии из социальной сети по запросу других юзеров.
Речь идет о фото, где запечатлены частные лица без их согласия, говорится в блоге соцсети.
"Это обновление позволит нам принимать меры в отношении медиафайлов, в которых нет явного оскорбительного содержания, при условии, что они размещены без согласия изображенного лица", - сказано в сообщении.
То есть, из соцсети будут удалять публикации, если Twitter получит уведомление о том, что фотография или видеозапись были опубликованы без согласия человека, который на них изображен.
Однако, данное правило не будет распространяться на фото и видео с участием общественных деятелей или, если сообщение опубликовано в общественных интересах или повышает ценность публичного обсуждения.
Напомним, Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя в Twitter подписание Меморандума о взаимопонимании между Минцифры Apple с Apple.
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