УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Twitter будет запрещать публиковать фото людей без их согласия

30 ноября 2021, 21:30
Прослушать новость
Остановить

Без согласия человека фото в Twitter теперь публиковать нельзя

Twitter
Twitter будет удалять фото / Somag News

Пользователи Twitter смогут удалять фотографии из социальной сети по запросу других юзеров.

Речь идет о фото, где запечатлены частные лица без их согласия, говорится в блоге соцсети.

"Это обновление позволит нам принимать меры в отношении медиафайлов, в которых нет явного оскорбительного содержания, при условии, что они размещены без согласия изображенного лица", - сказано в сообщении.

То есть, из соцсети будут удалять публикации, если Twitter получит уведомление о том, что фотография или видеозапись были опубликованы без согласия человека, который на них изображен.

Однако, данное правило не будет распространяться на фото и видео с участием общественных деятелей или, если сообщение опубликовано в общественных интересах или повышает ценность публичного обсуждения.

Напомним, Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя в Twitter подписание Меморандума о взаимопонимании между Минцифры Apple с Apple.

Читайте также:

viber
соцсеть фотосессия Twitter
Сейчас вы просматриваете новость «Twitter будет запрещать публиковать фото людей без их согласия». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 28 ноября 2021: Девам – сплетни, Стрельцам – убытки, Водолеям – ссорыГороскоп на сегодня 28 ноября 2021: Девам – сплетни, Стрельцам – убытки, Водолеям – ссоры Ударит мороз и налетит снегопад: погода на декабрь в УкраинеУдарит мороз и налетит снегопад: погода на декабрь в Украине Самая вкусная закуска за 10 минут: трубочки из лаваша с восхитительной начинкойСамая вкусная закуска за 10 минут: трубочки из лаваша с восхитительной начинкой В Украине отменили льготный тариф на электроэнергию: кому не повезлоВ Украине отменили льготный тариф на электроэнергию: кому не повезло Принесет в ваш дом счастье и достаток: как заставить цвести денежное дерево - простой способПринесет в ваш дом счастье и достаток: как заставить цвести денежное дерево - простой способ
21:53

Украину завалит снегом в декабре: названы даты

21:38

Во Львове преступники ограбили и подожгли салон красоты с посетителямиВидео

21:30

Twitter будет запрещать публиковать фото людей без их согласия

21:13

Вдвое больше головы: в Украине младенцу удалили огромную опухольВидео

20:45

Во Львове масштабный пожар: вспыхнули склады

Реклама
20:33

В МИД Румынии встревожены из-за ситуации в Черном море

20:30

Владельцев земельных паев заставят платить налог: за каждый гектар по 1500 грнВидео

20:25

В Украине разрешат делать бустерную дозу вакцины от коронавируса: Ляшко назвал срокиВидео

20:15

Галкин и Пугачева шикарно украсили свой замок к Новому годуВидео

20:01

Киев утонет в пробках: где и когда перекроют улицы, и с чем это связано

19:38

Участник шоу-балета Поляковой прокомментировал свой роман с певицейВидео

19:36

В туалете одесского лицея нашли повешенным 15-летнего парняВидео

19:35

Штамм Омикрон обнаружили уже в 11 странах Европы: когда он может попасть в Украину

19:33

В Минздраве назвали сроки новой волны коронавируса в УкраинеВидео

19:18

В Запорожье на людей рухнул балкон, есть погибшийФото

19:10

У Кивы отобрали научную степень кандидата наукВидео

18:52

Блогеры в Запорожье пытались похитить 12-летнего мальчика ради эксперимента

18:46

Если зима для Украины будет тяжелой, Зеленскому придется провести выборы в Радумнение

18:38

Подготовку госпереворота в Украине готовила Россия - ШмыгальВидео

18:37

Киевстар повышает цены и меняет тарифы: сколько придется платить абонентам

Реклама
18:30

Санту Димопулос в чувственном образе спутали с секс-символом Италии Моникой Беллуччи

18:21

Киев накроет лютая непогода: коммунальщики уже на "низком старте"

18:17

Гороскоп Таро на декабрь 2021: Овнам – зависть, Весам – фатальные ошибки, Стрельцам - авантюрыВидео

18:05

Россия зарубит транзит газа через Украину: в Кремле назвали условие Путина и ждут решения ГазпромаВидео

18:00

Приметы на 1 декабря: что нельзя делать в день Романа и как не попасть в бедуВидео

17:54

Переболеет большинство: врач дала тревожный прогноз по COVID-19 в УкраинеВидео

17:47

Надя Дорофеева показала бесконечно длинные ножки в соблазнительном платье с открытым верхом

17:40

Исполнение мечты и коварство друга: прогноз на картах Таро для Близнецов на декабрь 2021Видео

17:36

Путин не признает независимость Украины, а Россия - опасная угроза - глава MI6Видео

17:28

В EMA сказали, когда могут появиться вакцины от ОмикронаВидео

17:19

Во Львове патрульные развлекали замкнутого в машине матери ребенка мультикамиВидео

17:17

Автомойщик угнал Tesla и устроил ДТП: ему грозит 12 лет тюрьмы и конфискация имущества

16:53

Лукашенко признал Крым российским и анонсировал поездку на полуостровВидео

16:50

"Оля, ваш муж вампир?": Полякова впервые за долгое время показала своего супруга

16:40

Украина не сдается в борьбе с Северным потоком-2: у Путина заявили об "угрозе" Киева трубе ГазпромаВидео

16:34

Партия Зеленского уступила лидерство: за кого украинцы проголосуют на выборах в РадуВидео

16:33

Удача в делах и необычайное везение: топ-3 знака-счастливчика декабря

16:32

В СБУ назначен новый начальник Департамента контрразведки вместо уволенного накануне РуснакаВидео

16:30

Apple поможет с переписью населения в Украине: Зеленский раскрыл деталиВидео

16:24

Путин разразился ультиматумом Украине по войскам России у границ и пригрозил "ответным" ударомВидео

Реклама
16:17

С 1 декабря взлетят зарплаты украинских учителей: прибавка существеннаяВидео

16:12

Штамм коронавируса Омикрон: в Минздраве перечислиили первые симптомы и рассказали, как уберечься

16:02

Сало в Украине стало деликатесом: почему цены побили исторический рекорд и что будет дальшеВидео

15:57

Впервые в истории из-за глобального потепления переселяется целая страна: подробности

15:56

Медик назвал четыре фактора, необходимых для здоровой работы организма

15:55

Пробирки с кровью и шприцы: под Киевом обнаружили свалку опасных медицинских отходовВидео

15:41

Покупка автомобиля, знакомство с иностранцем и дальняя дорога - гороскоп для Весов на декабрь 2021Видео

15:34

Эксперт назвала продукты, которые берегут и поддерживают желчный пузырь

15:33

Харьковский кот Степан создаст рекламу для известного итальянского бренда

15:16

Принесет в ваш дом счастье и достаток: как заставить цвести денежное дерево - простой способ

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять