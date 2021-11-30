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Apple поможет с переписью населения в Украине: Зеленский раскрыл детали

30 ноября 2021, 16:30
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Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple.

/ @ZelenskyyUa

Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом глава государства сообщил, комментируя в Twitter подписание Меморандума о взаимопонимании между Минцифры Apple с Apple.

"Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Сегодня подписан важный Меморандум о взаимопонимании между Минцифры и этим технологическим гигантом. Цифровизация является безусловным приоритетом нашего государства", - написал Зеленский.

Напомним, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский обсудил с гендиректором Apple Тимом Куком проект переписи населения и украинизацию персонального помощника Siri, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

Как известно, в ходе визита в США Зеленский посетил Калифорнию, где встретился сСЕО Apple Тимом Куком.

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