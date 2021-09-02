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Зеленский прибыл в Калифорнию: президент встретится с Куком, Маском и Безосом

2 сентября 2021, 10:52

В Калифорнии к приезду президента Украины подготовились по-особенному - здание мэрии Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага.

Зеленский
Владимир Зеленский прибыл в Калифорнию / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает свой рабочий визит в США – после Вашингтона глава государства отправился в Калифорнию.

В честь приезда главы Украинского государства здание мэрии города Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага, сообщил в Facebook пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. К слову, это первый визит президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости страны.

"В Калифорнии поздний вечер. Завтра утром у президента Украины встреча с СЕО Apple Тимом Куком. После - выступление в Стэнфордском университете. Общение с ведущими инвесторами и венчурными фондами Кремниевой долины. Отдельно - встреча с украинскими предпринимателями и специалистами долины. Ознакомление с работой национальной гвардии Калифорнии", - написал Никифоров.

В честь Зеленского мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага / facebook.com/sergii.nykyforov

Встреча Зеленского с Тимом Куком состоится около 19:00-20:00 (по киевскому времени). Эту информацию подтвердил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Прилетели из Вашингтона в Сан-Франциско. День стартуем (через 9-10 часов по местному времени) со встречи с CEO Apple Тимом Куком", — написал Федоров утром в Telegram-канале.

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О том, что Зеленский пообщается с Илоном Маском и Джеффом Безосом, сообщил представитель Офиса президента Алексей Арестович.

Читайте такжеЗеленский рассказал, о чем "забыл" поговорить с Байденом"Уже после Байдена он (Зеленский, - ред.) полетит в Калифорнию. Встречаться с Безосом и Маском, насколько я помню. Там такие вопросы... техногенного прорыва для Украины, участие в совместных проектах", — сказал Арестович.

Отметим, что Безос и Маск являются самыми богатыми людьми планеты, по версии журнала Forbes.

Как сообщал Главред, 1 сентября Владимир Зеленский провел первую личную встречу с президентом США Джо Байденом. По его словам, переговоры были продуктивными, но "не всегда в солнечной атмосфере". Президент Украины назвал их "мужским разговором" и раскрыл детали.

Отметим, лидеры государств перед началом встречи выступили с короткими речами перед прессой, но по итогам переговоров совместной пресс-конференции Зеленского и Байдена не было.

Украина и Соединенные Штаты Америки сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между государствами. Партнерство будет охватывать ряд важных сфер.

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